V 107. medsebojni obračun s Celjani vstopajo Velenjčani s katastrofalno statistiko. Ne le da so na dosedanjih tekmah precej slabši (le 25 zmag, 77 porazov in štirje remiji), ampak na skalp sosedov čakajo že od 4. decembra 2013 oziroma neverjetnih 1239 dni, ko so bili pod vodstvom Ivana Vajdla boljši v Zlatorogu s 30:29. Nočna mora brez zmage proti pivovarjem v Rdeči dvorani je še daljša (1316 dni), od decembra 2013, ko je Branko Tamše velenjsko klop zamenjal za celjsko, je na 18 medsebojnih dvobojih z nekdanjimi delodajalci ne pozna poraza (16 zmag, dva remija), sočasno pa je v tem obdobju osvojil vse možne domače lovorike (prvenstvo, pokal, superpokal).

V letošnji sezoni so Celjani dobili obe tekmi v regionalni ligi Seha (27:26 v gosteh, 34:28 doma) in pokalni polfinale v Mariboru (26:23), danes – le enajst dni po pokalu – pa se bosta ekipi prvič letos pomerili v domači ligi. Pred tekmo edinih neporaženih ekip v končnici (po 46 točk, Ribnica in Koper po 41, Loka 33, Krka 28) imajo v domačem taboru precej zdravstvenih težav: Blaž Kleč ne bo igral (v Mariboru je obnovil poškodbo stegenske mišice), zaradi bolezni nista trenirala Gregor Potočnik in Matjaž Brumen, načet pa je tudi Niko Medved. Kljub temu trener Borut Plaskan ostaja optimist: »Po pokalnem turnirju v Mariboru smo imeli sicer več časa za pripravo na Celjane, a so nam jo žal zagodle zdravstvene težave. Vseeno verjamem, da bodo lahko Potočnik, Brumen in Medved igrali. Vzdušje v ekipi je zelo dobro, fantje pa bodo močno motivirani in bodo skušali Celjane presenetiti ter premagati. Rahlo prednost dajem Celju, a naredili bomo vse, da prekinemo črn niz na medsebojnih tekmah.«

Celjani prihajajo v Šaleško dolino na krilih nedavne osvojitve jubilejne, 20. pokalne lovorike v Mariboru. Gostujoči desnoroki ostrostrelec Borut Mačkovšek je na treh tekmah v tej sezoni Gorenju nasul deset zadetkov, kljub porazni statistiki Velenjčanov pa se dobro zaveda, da je vsaka tekma zgodba zase: »Dvoboji z Gorenjem vedno prinašajo dodaten naboj in napetost, vedno so nekaj posebnega in pomembnega. Gorenje je rahli favorit, saj igra doma, toda z dobro igro v obrambi in hitrimi (pol)protinapadi lahko opravimo velik del naloge na poti do uspeha. Če bomo ponovili igro iz prvega polčasa polfinalne pokalne tekme v Mariboru, ko smo vodili že za osem golov, se lahko nadejamo zmage. Smo v dobri formi, zmaga pa bi seveda pomenila velik korak k novemu naslovu državnega prvaka, ki si ga zelo želimo.«