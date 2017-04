Ples kroglic v prostorih francoskega olimpijskega komiteja v Parizu je odločil, da bodo Danska, Češka in Islandija nasprotnice Slovenk v skupini 5 za nastop na evropskem prvenstvu leta 2018, ki ga bo od 30. novembra do 16. decembra gostilo pet francoskih mest: Nancy, Nantes, Montbeliard, Brest in Pariz. V žrebu je sodelovalo 28 reprezentanc, ki so razdeljene v sedem skupin s po štirimi ekipami: na EP se bosta uvrstili po dve najboljši iz vsake ter najboljša tretjeuvrščena iz vseh skupin (skupaj 15), kot gostiteljica tekmovanja pa si je neposredno uvrstitev zagotovila Francija.

Pred žrebom, ki sta ga vodila Markus Glaser, zadolžen za tekmovanja pod okriljem evropske zveze, in Jean Brihault, častni predsednik EHF, je bila Slovenija uvrščena v tretji kakovostni boben, skupaj s Slovaško, Ukrajino, Avstrijo, Belorusijo, Turčijo in Makedonijo, s katerimi se seveda ni mogla znajti v isti kvalifikacijski skupini. (Ne)srečo pri žrebu so delile štiri vrhunske rokometašice: Švedinja Frida Tegstedt, Nizozemka Losi Abbingh, Norvežanka Silje Solberg (vse tri so igralke francoskega kluba Issy Paris Hand) in Francozinja Blandine Dancette (francoski Chambray Touraine), ki so Sloveniji namenile skupino 5 z Dansko, Češko in Islandijo.

Vsaka reprezentanca bo šest kvalifikacijskih tekem odigrala v treh sklopih: prvi dve tekmi med 27. septembrom in 1. oktobrom letos, drugi dve med 21. in 25. marcem 2018, zadnji dve pa 30. majem in 3. junijem 2018. »Danska je absolutna favoritinja skupine, saj je na zadnjem EP osvojila četrto mesto. Češka, lani deseta, velja za eno najperspektivnejših mladih ekip, dobra pa je tudi Islandija, kjer je rokomet praktično doma. Zagotovo bomo iskali svojo priložnost, da se znova uvrstimo na EP, tako kot nam je uspelo lani,« pravi selektor Uroš Bregar. A pred kvalifikacijami za EP 2018 čakata Slovenke junija še tekmi s Hrvaško v dodatnih kvalifikacijah za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji.

V legendarni dvorani Golovec v Celju bo danes in jutri sklepni turnir najboljše četverice v pokalu Slovenije za ženske. Današnja polfinalna para sta Krim – Mlinotest (ob 16.30) in Celje – Žalec (19.), jutri pa bosta še tekmi za tretje (15.) in prvo mesto (18.). Vse razen zmage Krima, ki je v 25 sezonah osvojil 23 pokalnih lovorik (v letih 1992 in 1998 je bila prva Olimpija), bi bilo prvovrstna senzacija. Toda še bolj kot finale bi utegnil biti zanimiv polfinalni sosedski obračun med Celjankami in Žalčankami.