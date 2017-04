Že po žrebanju polfinalnih parov pred slabim mesecem v Mariboru, ko je kroglice vlekel tamkajšnji župan Andrej Fištravec, je postalo jasno, da bo eden izmed dveh najboljših slovenskih klubov zanesljivo ostal brez pokalne lovorike, saj se bodo Celjani in Velenjčani udarili že v današnjem prvem polfinalu. Naslov pokalnih zmagovalcev branijo pivovarji, ki so v lanskem finalu v Ribnici visoko premagali Koper (38:25), v Mariboru pa bodo lovili jubilejno, že 20. pokalno lovoriko. V zadnjih petih letih so Celjani petkrat osvojili slovenski pokal, njihov zdajšnji trener Branko Tamše pa se lahko pohvalil, da je še vedno edini, ki je tovrstno lovoriko osvojil kot igralec (z Gorenjem leta 2003) in trener (prvič s Celjem Pivovarno Laško leta 2014).

Prav pred 14 leti, ko je Tamše še igral za Velenjčane, je Gorenje – takrat je bil trener Ivan Vajdl – v Škofji Loki osvojilo svoj edini pokal. Borut Plaskan, ki je ob menjavah trenerjev v Šaleški dolini vedno »dežurni gasilec«, se želi posloviti od klopi (nasledil ga bo Hrvat Željko Babić) vsaj z enim naslovom. Odkar se je decembra 2013 Tamše preselil z velenjske na celjsko klop, mu Gorenje ni uspelo speljati niti enega domačega naslova (prvenstvo, pokal, superpokal). Za Velenjčane (p)ostajajo Celjani nočna mora: na zmago proti njim čakajo že od 4. decembra 2013, ko so bili pod Vajdlovim vodstvom v Zlatorogu boljši s 30:29, nato pa na naslednjih 17 dvobojih 15-krat izgubili in dvakrat remizirali.

Čeprav je v 60-letni zgodovini ribniškega kluba poskrbel za največje uspehe, se trener Robert Beguš poslavlja. Z vodstvom ni našel skupnega jezika o nadaljnjem sodelovanju (zamenjal naj bi ga Siniša Markota, zdajšnji trener Loke), pred odhodom pa upa še na en uspeh – uvrstitev v jutrišnji finale pokala. V ekipo se vrača motor igre Patrik Leban, a po poškodbi (zlom prsta na roki) še ni povsem nared. Gostitelji Mariborčani, ki jih je oktobra lani prevzel trener Sebastjan Sovič (nasledil je Slavka Iveziča), želijo v pokalu rešiti slabo ligaško sezono, saj so ostali brez končnice za prvaka in zdaj igrajo v končnici za obstanek. Na medsebojnih tekmah z Ribnico v rednem delu lige imajo Mariborčani polovičen izkupiček: zmago doma (27:26) in poraz v gosteh (31:34).