Skoraj 37.000 pohodnikov je lani prehodilo del ali vseh 35 kilometrov poti, ki prestolnico obkroža, kot jo je med drugo svetovno vojno obkrožala žična ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev. Pohod, s katerim se v prestolnici spominjajo osvoboditve Ljubljane 9. maja 1945, spremlja tudi tradicionalni tek trojk, na katerem je lani teklo skoraj 2000 ekip. Z več kot 40.000 udeleženci tako tek trojk in pohod po Poti ob žici, med rekreativci znani tudi kot Pot spominov in tovarištva (PST), ostajata najbolj množičen športnorekreacijski dogodek pri nas.

61. pohod ob žici bodo letos v četrtek, 4. maja, odprli najmlajši udeleženci pohoda iz vrtcev, dan kasneje se bodo okoli Ljubljane podali osnovno- in srednješolci. Vrhunec prireditve bo v soboto, 6. maja, z rekreativnim pohodom po 35 kilometrov dolgi trasi in tekom trojk.

Organizatorja, društvo za izvedbo športnih programov Timing Ljubljana v sodelovanju z ljubljansko mestno občino, se tudi letos nadejata, da bo obisk tridnevnega brezplačnega dogodka znova rekorden.

Takšna pričakovanja so upravičena, saj se je do četrtka števec prijavljenih na sobotno tekaško preizkušnjo ustavil pri kar 1553 ekipah, prijavljenih je še 491 trojk s pretežno ljubljanskih osnovnih in srednjih šol. »Gre za edinstveno tekaško prireditev, kjer mora trojka ves čas teči skupaj, v cilju pa velja čas tistega, ki zadnji preteče ciljno črto. S tem želimo spodbujati tekače k medsebojni pomoči in solidarnosti, saj šteje čas, ki ga doseže najšibkejši člen trojke, zato mu morata morebiti bolje pripravljena člana ekipe pomagati,« poudarjajo organizatorji.

Namesto plastenk pitniki

Prijave na tek so že zaprte, še vedno pa so dobrodošli vsi, ki se želijo udeležiti sobotnega rekreativnega pohoda. Prijava ni potrebna, vsak udeleženec se lahko v pohod vključi na eni od osmih kontrolnih točk, ki mu najbolj ustreza. Pohodniki se lahko tudi odločijo, ali bodo prehodili le del poti ali vseh 35 kilometrov.

Startna mesta za tiste, ki bodo krenili na 35 kilometrov dolg pohod, bodo odprta od 6. do 8. ure, na ciljnih točkah pa bodo pohodnike počakali do 17. ure. Vsak udeleženec, ki bo opravil celotno pot, bo dobil posebno medaljo. Preostale pohodnike, ki bodo prehodili enega od odsekov, bodo nagradili s spominsko značko. Predlagani odseki so dolgi od dva (od Hale Tivoli do Kongresnega trga) do šestnajst kilometrov (iz Jarš v smeri proti Rožniku do Kongresnega trga). Startna mesta bodo odprta od 7. do 9. ure, medtem ko bo cilj na Kongresnem trgu odprt od 9. do 12. ure.

Tudi letos bodo organizatorji posebno skrb namenili zbiranju odpadkov po vsej poti. Z županom ljubljanske mestne občine Zoranom Jankovićem so zato včeraj podpisali zavezo o organizaciji dogodka brez odpadkov oziroma zavezo »zero waste«. Na pohodu bodo prostovoljci udeležence opozarjali, naj odpadkov ne mečejo v naravo, temveč naj jih ločeno odlagajo v za to pripravljene zabojnike. »V želji po čim manj odpadkih tudi vode ne bomo ponujali v plastenkah, ampak bomo pohodnike spodbujali k uporabi pitnikov ob poti. Tam si bodo lahko napolnili svoje stekleničke,« je poudaril Zalokar. Ob PST je zdaj urejenih enajst pitnikov: ob Cesti na Brdo, pri parkirišču na Dolgem mostu, na Golovcu, ob Kmečki poti, Leskoškovi in Litijski cesti ter ob Malem grabnu, ob cesti Pod gabri in ob Koseškem bajerju ter pri Tomačevski cesti in Uršičevem štradonu.