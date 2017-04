Tudi letos so občinski inšpektorji na terenu že preverjali, ali imajo gostinci ustrezna dovoljenja za posebno rabo javne površine in ali so njihovi gostinski vrtovi postavljeni v skladu z dovoljenjem. Kot so sporočili z občinskega inšpektorata, so opravili 67 nadzorov in kršitve odkrili pri 36 gostincih. Izdali so jim opozorila z rokom za odpravo nepravilnosti oziroma z rokom za posredovanje pojasnil in dokumentacije. Po podatkih inšpektorata je devetnajst prekrškarjev nepravilnosti že odpravilo, medtem ko se je pri osmih naknadno izkazalo, da nepravilnosti ni bilo. »Dejansko gre torej za kršitve v 28 primerih, od tega v devetih primerih še ni doko