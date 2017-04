Verjetno se je marsikateri avtomobilist ob pogledu na delavce in razkopano vozišče te dni vprašal, ali je vendarle stekla dolgo napovedovana obnova Litijske ceste med Štepanjskim naseljem in Hrušico. Odgovor je na žalost ne, delavci družbe Hipox te dni popravljajo le vozišče nad podhodom pri Bilečanski ulici, pozneje pa se bodo lotili še samega podhoda, ki ga pestijo kronične težave z zamakanjem. V okviru sanacije podhoda bodo uredili tudi pločnike in avtobusni postajališči, ki so ju morali začasno prestaviti. Dela na podhodu naj bi po informacijah z občine trajala do konca junija.

Litijska šele z evropskim denarjem Napovedovano obnovo Litijske ceste med Fužinsko in Pesarsko cesto, kjer naj bi končno uredili tudi pločnike in kolesarsko stezo, so sicer na občini vezali na pridobitev evropskih sredstev za stomilijonski komunalni projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, s katerim občina Ljubljana kandidira za sredstva EU v finančni perspektivi 2014–2020. V sklopu tega projekta bo zgrajen povezovalni kanalizacijski kanal C0 od občin Medvode in Vodice do centralne čistilne naprave v Zalogu, nadgrajena bo omenjena čistilna naprava in zgrajena kanalizacija na območjih Ljubljane, kjer biva več kot 2000 prebivalcev.

Ne izključujejo zamud Območje Litijske ceste oziroma Hrušice je ravno eno takšnih naselij, kjer naj bi po desetletjih čakanja dobili kanalizacijo. »Sočasno s komunalno ureditvijo bomo izvedli tudi cestno ureditev. Začetek del je vezan na pridobitev odločbe o pridobitvi evropskega denarja, ki jo pričakujemo še letos. V primeru pravočasne pridobitve upravne dokumentacije – pridobitev služnostne pravice, gradbeno dovoljenje, izbira izvajalca del – je po trenutno predvidenem terminskem načrtu začetek del predviden letos,« pojasnjujejo na ljubljanski občini, kjer precej zgovorno dodajajo, da je ta terminski načrt zgolj informativen in se lahko projekt zavleče, če bi imeli težave s pridobivanjem zemljišč, gradbenega dovoljenja ali odločbe ministrstva.