Samo nepremičninski krizi se lahko prebivalci Štepanjskega naselja zahvalijo, da so lahko dolgo uživali v travniku na vogalu Litijske in Hruševske ceste. Tu je podjetje Imos pred skoraj desetimi leti začelo načrtovati stanovanjsko-poslovni kompleks Blažev grič s približno sto stanovanjskimi enitami v dveh objektih, pri čemer bi bil tisti ob Hruševski cesti visok kar 14 nadstropij. Zemljišče so v Imosu v začetku leta 2013 prodali družbi Elcom, po podatkih zemljiške knjige pa ga je ta konec marca prodala Sparu. Prejšnji teden so zemljišče popolnoma ogradili in začeli rušiti starejšo transformatorsko postajo.

V Sparu so z informacijami o projektu skopi. Potrdili so, da so lastniki zemljišča, vendar pravijo, da je projekt še v pripravi, tako da nam natančnejših informacij ne morejo posredovati. Tudi na četrtni skupnosti Golovec o morebitni gradnji ne vedo veliko. Predsednik Aleš Dakić pravi, da je slišal samo to, da naj bi na tem zemljišču Spar gradil trgovino, vendar to niso uradne informacije. Bolj je bil seznanjen s projektom Imosa, ki je imel s četrtno skupnostjo tudi več sestankov.

Da projekt ni ravno šele v pripravi, kot zavajajo v Sparu, pa smo izvedeli na upravni enoti, kjer so pojasnili, da so že oktobra lani Elcomu izdali gradbeno dovoljenje za gradnjo trgovskega objekta, v začetku tega meseca – torej nekaj dni po Sparovem nakupu zemljišča – pa so prejeli zahtevo za spremembo investitorja. Trgovski objekt bo po izdanem gradbenem dovoljenju kvadratne oblike, saj bo tako v širino kot dolžino meril 42 metrov, visok pa bo skoraj devet metrov.