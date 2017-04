Kot smo v Dnevniku že poročali, je direktor Tomaž Krišelj razrešil vodjo operative Mateja Kejžarja in zanj našel novo delovno mesto, kjer naj bi se ukvarjal z evropskimi projekti. To je vzbudilo precej vprašanj v javnosti, čemu je eden najbolj strokovnih gasilcev z dolgoletnimi operativnimi izkušnjami dejansko degradiran. Direktor Krišelj je tudi mestnim svetnikom zadevo pojasnil kot dobro za zavod, svetnik Zoran Stevanović (SNS) pa zdaj terja njegov odstop in poziva k ustanovitvi posebne komisije mestnega sveta, ki naj bi preiskala nepravilnosti, ki se dogajajo v javnem zavodu.

»Sumim na hude nepravilnosti v zavodu, direktor pa nas je s svojimi odgovori očitno zavajal. Izgubljajo se že dogovorjeni evropski projekti, okrnjen je ugled priznane gasilske službe. Direktor očitno ni kos nalogi, kar sem opozoril že ob imenovanju, ker ni imel izkušenj in je službo dobil kot županov prijatelj,« je pojasnil svetnik.

Spomnimo, da je bil pred volitvami Krišelj (sicer direktor podjetja s področja računalništva) odkrit simpatizer Boštjana Trilarja, že kot direktor pa je za svojo tajnico zaposlil kandidatko s Trilarjeve liste Več za Kranj za lokalne volitve. Prav tako je bil sprejet v službo direktorjev sin, s katerim v prejšnjem javnem zavodu niso bili zadovoljni.

Raje odšel kot postal grešni kozel

Kejžar je pojasnil, zakaj je odšel iz javnega zavoda Gasilska in reševalna služba Kranj. »Imam tri mladoletne otroke in dolgi postopki v delovnem sporu ne pridejo v poštev. Delal sem s srcem in strokovnostjo, nočem pa biti grešni kozel za nepravilnosti, ki se dogajajo zadnji dve leti.« Kejžar je že lani opozoril na tatvino dokumentov o evropskem projektu, kar še preiskuje policija, malo za tem pa ga je direktor – kot navaja Kejžar – želel »razbremeniti«. Kejžar naenkrat ni bil več vodja operative, pisarno mu je direktor našel v bivši vratarnici, imenovan je bil nov direktorjev pomočnik.

Kejžar opozarja tudi na dva notranja člana sveta zavoda, ki delovni mesti zasedata brez ustrezne izobrazbe, a to nikogar ne moti in imata pri marsičem pomembno besedo. »Oglašam se zaradi zavajajočih pojasnil direktorja Krišlja mestnemu svetu. Zmotilo me je marsikaj, čista neresnica pa je, da nisem sodeloval pri intervencijah, ker sem operativno deloval na ducat posredovanjih, kar je statistično dokazano. Poleg vsega tega sem delal pri evropskih projektih,« je pojasnil Kejžar in dodal, da je šele od tujega partnerja izvedel, da je vodstvo gasilcev odpovedalo sodelovanje pri enem od evropskih projektov potem, ko so sredstva že pridobili. »Tudi nastanek novega delovnega mesta z dobro plačo je zame sporen, ker bi namesto tega lahko zaposlili dva gasilca, te pa nujno potrebujemo,« je povedal Kejžar.