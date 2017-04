»Samo če bi bil duševno prizadet, bi priznal,« je na predobravnavnem naroku na novomeškem okrožnem sodišču odvrnil večni gost slovenskih sodišč in zaporov, 48-letni Stephen Casiraghi, ko ga je sodnica Mojca Hode pobarala, ali prizna krivdo za kaznivo dejanje z dne 24. oktobra 2014. Tožilec Srečko Hočevar je za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja uradni osebi predlagal leto in šest mesecev zapora, a Casiraghi »ponudbe« ni sprejel.

Po obtožnici naj bi Casiraghi tistega dne na Dobu (takrat je prestajal 20-letno zaporno kazen) dvema pravosodnima policistoma skušal preprečiti osebni pregled. Ko je v prostoru za osebne preglede k njemu pristopil eden od pravosodnih policistov, je Casiraghi iz hlačnega žepa izvlekel zavitek z neznano snovjo in ga nesel proti ustom, kar mu je pravosodni policist skušal fizično preprečiti. Casiraghi je začel brcati in skušal policista ugrizniti v roko. Pristopil je še drugi pravosodni policist, obtoženec se ni umiril, zato sta ga podrla na tla, kjer naj bi še vedno brcal in ju skušal ugrizniti. A sta ga na koncu vendarle umirila.

Še ena pravnomočna obtožba

V zadnjih dneh je sodnica Hodetova v roke dobila še eno pravnomočno obtožbo zoper Casiraghija. Gre za dogodek novembra 2013, ko so Casiraghija s službenim vozilom pripeljali na Dob, sledil pa je konflikt s pravosodnimi policisti. Obtoženi ima sicer na novomeškem sodišču odprt še en primer napada na pravosodne policiste. Maja 2012 naj bi pri jutranjem štetju in delitvi zajtrka enemu od paznikov v obraz zlil vroče mleko, to dejanje pa pospremil še z zmerjanjem in grožnjami. Hodetova bo tako najprej razpisala predobravnavni narok za zadevo iz leta 2013, nato pa vse tri primere združila v en kazenski postopek. A se sojenje po njenih besedah zagotovo ne bo začelo pred septembrom.

Casiraghija so v Novo mesto pripeljali iz ljubljanskega pripora, kjer se je znašel konec marca, le dva tedna po tistem, ko je prestal dvajsetletno zaporno kazen zaradi številnih kaznivih dejanj, med drugim zaradi ugrabitve in spolnega napada na avtoštoparko. A Casiraghi ne bi bil Casiraghi, če ne bi na sodišču poskrbel tudi za malo zabave. »Res hvala državnim organom, da lahko tudi kakšno odškodnino dobim. In hvala sodišču. Če vaše kazni ne bi prestajal, ne bi dobil odškodnine. Bom vsaj še kaj zaslužil zraven,« je ob koncu navrgel Casiraghi.

Kot je znano, je lani pred poletjem predlagal združitev že prestane 20-letne zaporne kazni, šestih mesecev, ki so mu jih prisodili v Trebnjem, ter dveh let z novomeškega sodišča v enotno kazen. Ljubljansko okrožno sodišče mu je kazen združilo v 22 let in 11 mesecev, kar bi se mu izteklo leta 2019. Kazen je potrdilo višje sodišče, nato pa so vrhovni sodniki ugodili Casiraghijevi zahtevi za varstvo zakonitosti zaradi napačnega združevanja kazni glede na zakonodajo, ki je veljala v času storitve njegovega zadnjega kaznivega dejanja. Tako si zdaj obeta tudi odškodnino, ker naj bi za rešetkami bival šest mesecev predolgo.