»Na silo so me podrli na tla in mi dali injekcijo s pomirjevalom. Veste, to je strup, če imaš alergijsko reakcijo, se lahko zgodi tudi smrt. Kemično orožje je po mednarodnih konvencijah prepovedano. Kdor uporablja strupe, stori vojni zločin – no, to je bilo podobno…« je na sodišču razlagal razvpiti zapornik Stephen Casiraghi, ko je utemeljeval svojo 260.000 evrov »težko« tožbo proti državi. Ko je 19. marca 2014 razbijal po kopalnici v zaporu na Dobu in se kar ni pomiril, naj bi pazniki proti njemu nezakonito uporabili prisilna sredstva ter mu vbrizgali pomirjevalo. »To je kot droga, zmanjka te, kot bi dobil