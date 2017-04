Kljub nespornemu ugledu pa je bil profesor Crutzen ves čas deležen hudih diskreditacij in zanikovanja. »Vemo, da obstajajo politiki, ki menijo, da smo si znanstveniki globalno segrevanje izmislili, da ni nič res,« je zmajal z glavo. »Medvladni forum za spremembe podnebja (IPCC) vsakih šest let izda poročilo. To so najboljše informacije, ki jih lahko dobite. So popolnoma znanstven produkt. Do njih imajo dostop vsi. Vodilnih v industriji (naftni industriji, op. p.), ki jim gre zgolj za denar, pa ne prepričajo nikoli, ker se ne pustijo prepričati. Preprosto blokirajo inf