Toliko doktorjev znanosti se v Sloveniji še nikoli ni zbralo na enem mestu. Znanstveniki tudi še nikoli niso javno, na ulicah protestirali zaradi delovnih razmer, v katerih so prisiljeni opravljati raziskovalno delo. Več let so sicer posamezni med njimi – včasih tudi direktorji znanstvenih inštitutov, ki načeloma predstavljajo množico svojih zaposlenih – v javnih nastopih, pismih, člankih, v pogovorih z ministrstvom za izobraževanje in znanost ter v pogovorih z Agencijo za raziskovalno dejavnost (ARRS) pripovedovali, da njihova panoga usiha. Da je denarja ostalo le še za plače in da je skoraj edini način, kako priti do znanstvenih odkritij, udinjanje pri znanstvenih projektih večjih znanstvenih skupin v tujini, za katere lahko opravijo kakšen manjši del raziskav. Opozarjali so, da mladi znanstveniki iz Slovenije odhajajo v tujino. Grob izračun kaže, da jih je v zadnjih letih odšlo okrog štiristo. Tudi v Dnevniku smo objavljali zgodbe o mladih doktorjih znanosti, ki so brezposelni ali pa so zaradi negotove prihodnosti zašli v psihosocialno stisko. Nekateri razmere v službah občutijo kot mobing. V visoko intelektualiziranem okolju, v katerem je načeloma vsak posameznik sposoben natančno razumeti, uvideti svoj položaj, je neskladje med potencialnim in dejanskim fizično boleče.

Ne gre le za mlade – novinarji smo večkrat sedeli s sogovorniki, ki imajo za seboj uspešno znanstveno pot, so mednarodno priznani profesorji z odličnimi znanstvenimi dosežki, a so ob soočenju z brutalnostjo, celo absurdnostjo znanstvene realpolitike nemočni kot delavci v proizvodnji, s katerimi manipulirajo direktorji navzven bleščečih, navznoter pa po nečloveškosti zaudarjajočih podjetij. Seveda položaj znanstvenikov in delavcev ni neposredno primerljiv. A frustracija je frustracija. Ko se zaletiš v zid, glava vsakogar enako boli.

Vendar so ob našem vprašanju, kaj bodo storili, da se razmere spremenijo, znanstveniki vedno gledali v tla. Lahko opozarjamo, lahko zastopamo svoje interese, lahko promoviramo pomen znanstvenih dosežkov v družbi, smo slišali. A da bi se podali na ulice? Tega znanstveniki ne počnemo. To je bil neposreden odgovor, ki sem ga pred leti slišal na Institutu Jožef Stefan. »Že to, da se znanstveni raziskovalci podajajo na ulice, torej da so se odločili za dejanje, ki ni v njihovi naravi, bi moralo vsakogar v tej družbi močno skrbeti,« danes pravi Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožef Ste