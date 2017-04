Omenjena štirikolesnika, ki sta v bistvu zelo bližnja sorodnika in si delita večino sestavnih delov, saj sta skupni produkt dveh v en koncern povezanih avtomobilskih znamk, pri čemer vsaka na koncu doda le ščepec svojega, da se vsaj malo razlikujeta, s potnikom po vesolju ali glasbo sicer nimata kake bistvene povezave. Bi pa lahko na primer v prenesenem pomenu dejali, da v notranjosti ponujata skoraj toliko prostora kot širno vesolje. To je bila tudi iztočnica, da smo povezali imeni obeh modelov, pri prvem izpustili drugi del besede in se poigrali z asociacijami. Ob srednje dolgih različicah, ki v obeh primerih kakopak merita enakih 495 centimetrov (obenem sta na voljo še krajša, 4,6 metra, in najdaljša, 5,3 metra dolga različica) lahko namreč izbirate med tem, ali boste v vozilu prevažali do osem oseb ali pa boste kakšno vrsto odstranili ter si tako privoščili večji, že kar dostavniško odmerjen prtljažni prostor. Če smo natančnejši, je bilo pri testnih primerkih takole: citroën je imel nameščenih osem sedežev, za kar je v primerjavi s povsem osnovno petsedežno različico treba doplačati 1017 evrov. A ker ob tem v njem vseeno ostane za zelo solidne 603 litre prtljažnega prostora, vsi potniki sedijo zelo udobno in imajo dovolj prostora, ne nazadnje pa v tako velikem avtomobilu pričakujemo več kot za pet potnikov prostora ter je za nameček tretja klop tako in tako odstranljiva, je tovrstno doplačilo povsem na mestu. Razen če ste popolnoma prepričani, da se vas več kot pet v takem avtu ne bo peljalo in potrebujete zares veliko prtljažnega prostora. Potem je dovolj tudi takšna verzija, kot jo je ponujal testni peugeot, v katerem je bilo za zadnjo, torej v tem primeru drugo klopjo za kar 1556 litrov prtljažnega prostora.

Le malenkost manj kot za potnike je prijetna vozna izkušnja za voznika. Kljub sila udobnim sedežem je namreč tako pri spacetourerju kot pri travellerju veliko zibanja in nagibanja, kar pa je pri vozilih te velikosti in oblike pač treba vzeti v zakup in drugače skorajda ne more biti. Kot se voznik tudi mora navaditi na malce težje in bolj naporno obračanje volanskega obroča, ki je bil v obeh primerih precej trd. Če k temu dodamo, da je bila pri spacetourerju dokaj trda in malce zatikajoča se tudi prestavna ročica, je jasno, da vožnja pač zahteva malo več potrpljenja. A še enkrat, to pač nista udobni limuzini, temveč potniška kombija! Je pa malce bolj nenavadno, da voznik le stežka najde kakšen uporaben odlagalni prostor za manjše predmete na dosegu roke. Odlagalni prostori, tudi precej veliki, v obeh sicer so, a so okoli voznika zelo majhni ali pa na nepriročnem mestu, zato boste imeli težavo že pri tem, kam odložiti mobilni telefon ali denarnico, da vam med vožnjo ne bi zdrsnila na tla. Ob vsem naštetem je treba poudariti, da je imel testni traveller prednost, da ima tako na levi kot desni strani vozila na voljo avtomatska drsna vrata, medtem ko jih je imel spacetourer le na eni strani. Pri čemer jih bo kupec danes dobil na obeh, saj smo na testu imeli še predserijsko različico.

Oba testna modela francoskih proizvajalcev sta poganjala 2-litrska dizelska motorja s 150 konji (110 kilovati) moči, ki sta, recimo temu, ravno pravšnja za tovrstni vozili in dovolj zmogljiva tudi ob precej velikih obremenitvah. Pri vsem skupaj je tudi logično, da sta nam porabila precej podobno količino dizelskega goriva, razlika treh decilitrov (8,8:9,1) »v korist« peugeota pa je nastala, ker je bil med testiranjem malce bolj obremenjen s številom potnikov. In še ena logična stvar: cena. Ta je ob enaki stopnji opreme enaka do centa, razlika med testnima pa je nastala, ker je imel traveller (38.700 evrov) višjo stopnjo opreme allure od spacetourerejeve (z upoštevanimi osmimi sedeži 32.717) feel. Ob zares vsem osnovnem je ta tako imela na primer tudi prostoročni zagon vozila, motorizirana stranska vrata, prosojni ekran za prikaz podatkov (head-up display), boljši glasbeni sistem, parkirne senzorje (ki smo jih pri citroënu močno pogrešali), usnjeno oblazinjenje in še marsikaj drugega. A ob enaki opremi razlik med obema dejansko skorajda ni. Več pa v sklepu.