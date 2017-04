Po besedah odgovornih to ni bilo pomembno. Biti prvi po številu proizvedenih vozil je prestižen dokaz, da neka znamka dela dobro, ni pa to primarni cilj. Primarni cilj Toyote sta zadovoljstvo kupcev in zanesljivost vozil, pri tem pa vedno želimo biti prvi.

Ne. Naše trenutno poslanstvo je javnost obvestiti, kako zanesljivi so hibridi, ki so po 20-letni statistiki najmanj pokvarljivi avtomobili na trgu. Gre za zanesljiva in trajna vozila.

Zagotovo veliko konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi znamkami. Vidimo, da se dizli pospešeno umikajo iz vozil. Seveda ne bodo povsem zamrli, saj so zelo primerni za določene načine vožnje, za dnevno uporabo pa so primernejši hibridi. Tudi ljudje vse bolj razmišljajo v tej smeri, kar nas veseli. Želimo pa si, da bi tudi konkurenca imela čim več hibridnih vozil in bi začutili, da je hibridna tehnologija aktualna že danes.

Natanko tako, saj je bilo že po enem mesecu prodaje jasno, da je zadetek v polno. Je nekaj posebnega, zato sprva nismo vedeli, kakšne bodo reakcije potencialnih kupcev. Pri načrtovanju prodajnih količin smo bili posledično dokaj konservativni, pa čeprav smo količine na koncu celo podvojili. Če bi vedeli, kako se bo trg odzval, bi to količino lahko še podvojili.

Dizajn bo šel v smer CH-R. Seveda vsi naši avtomobili ne bodo tako drzni. Novi auris bo na primer privlačen, od corolle pa je težko pričakovati, da bo že na prvi pogled nekaj posebnega, saj se prodaja po vsem svetu in mora biti malce bolj konservativna. Drzen dizajn bolj ustreza evropskemu in ameriškemu kupcu, precej manj azijskemu.

Res so rasti izjemne, sploh v segmentu C športnih terencev, ki v Sloveniji raste 25 odstotkov na leto. Dejstvo je, da postajajo vozila vse večja, za mnoge prevelika. Tako se pri Toyoti precej lastnikov RAV4 ni odločilo za nakup nove generacije, temveč so raje počakali na CH-R, ki je po zunanjih merah enak RAV4 prejšnje generacije. So pa vse blagovne znamke začutile, da so v tem segmentu v igri velike prodajne količine, temu primerna je konkurenca. maš