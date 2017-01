Minulo leto ni bilo posebno pretresljivo, kar zadeva nove serije. Pričakovanja je presegel Mladi papež Paola Sorrentina, Westworld, ki naj bi postal nekakšen naslednik Igre prestolov, pa je razdelil gledalce. Nekateri so menili, da gre za še eno izjemno serijo televizije HBO, drugi pa so jo odpisali kot pretenciozno, povrhu vsega pa še kaotično in dolgočasno ZF-dramo. To leto se gledalcem obeta veliko več, saj se vračajo Zvezdne steze in Twin Peaks, že ta konec tedna pa prihaja tudi nova BBC-miniserija Taboo s Tomom Hardyjem v glavni vlogi.

Tretja sezona po četrt stoletja Če bi bila edina letošnja novost Twin Peaks, bi bili že skoraj potešeni, saj smo na njegovo nadaljevanje čakali kar 25 let. Tega, kateri mesec bo prišel na spored, televizija Showtime še ni razkrila, je pa potrjeno, da se bo premiera, ki ji bo sledilo osem epizod, zgodila v prvi polovici leta. Tretja sezona, ki jo bo po vročekrvnem dogovarjanju, po katerem je skoraj odstopil od projekta, spet režiral David Lynch, se bo dogajala v sedanjem času, torej 25 let po dogodkih iz druge sezone, z njo pa se bo vrnila večina starih likov, tudi FBI-agent Dale Cooper, ki ga igra Kyle MacLachlan. Scenarij za serijo sta tako kot v 90. letih napisala Lynch in Mark Frost, kaj se bo v Twin Peaksu, zaradi katerega se je pred četrt stoletja povsod po svetu ustavljal časa, dogajalo v tem tisočletju, pa še ni znano. Precej več je znano, ko gre za novo serijo iz znanstvenofantastične franšize Zvezdne steze. Zvezdne steze: Discovery na televizijo CBS prihajajo dvanajst let po Zvezdnih stezah: Enterprise, novo posadko in nove igralce pa bodo gledalci spoznali maja. Glavna vloga v seriji, ki se dogaja deset let pred dogodki iz izvirnih, 50 let starih Zvezdnih stez, je pripadla Sonequi Martin - Green, »samurajki« iz Živih mrtvecev. A temnopolta igralka bo le ena v vrsti sprememb v smislu raznolikosti igralske zasedbe in likov, tako da kritik na ta račun, kot se to vse pogosteje dogaja v Hollywoodu, ni mogoče pričakovati.