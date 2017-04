Janez Pipan: Politiki in njihova branja

Novi vodja nemških socialdemokratov in resni kandidat za prihodnjega kanclerja Martin Schulz je tipičen evropski politik današnjega časa, ki se od svojih kolegov in kolegic v sivem razlikuje le po tem, da strastno in v velikih odmerkih bere knjige, še posebej »angažirano« literaturo in dela z zgodovinsko tematiko, in da svojo ljubezen do branja rad deli tudi z javnostjo, ob tem pa o prebranih delih izreče marsikakšno lucidno in kompetentno misel. Pa Martin Schulz nikakor ni intelektualec ali celo akademski človek z uglednim doktoratom, temveč ravno nasprotno: človek brez (formalne) izobrazbe, ki mu v življenju ni uspelo niti maturirati, ki je v mladosti zapadel v številne eksistencialne krize, uteho pa iskal tudi v alkoholu – pa vendar je vse te mučne okoliščine nazadnje presegel, se samoizobrazil, prebral goro knjig in se kot samouk prebil v nemško in evropsko politično elito. Kljub temu so mu ob objavi njegove kandidature na jesenskih parlamentarnih volitvah mnogi napovedali zanesljiv fiasko. Tisto epizodo z alkoholizmom bi kritična javnost že še nekako spregledala, toda politiki, ki berejo sodobno književnost – takšni pa res že dolgo niso več v modi, kajti v današnji evropski množični zavesti kotirajo intelektualci in bralci knjig približno tako visoko kot ilegalni migranti in teroristi, če ne še nižje. Tudi z doktorati in drugimi akademskimi naslovi se politiki nič več ne hvalijo, še najraje bi kar zamolčali, da so sploh kdaj hodili v kakšno šolo, razen seveda v »šolo življenja« v bližnjem lokalnem kafiču, tej novodobni univerzi življenja in valilnici političnih kadrov ter trdnih zavezništev enako mislečih.