Lestvica: Najobetavnejši evropski nogometaši, mlajši od 20 let

Pred nekaj več kot tremi leti smo predstavili izbor desetih najboljših nogometašev na svetu, mlajših od dvajset let. In ker se v nogometu stvari spreminjajo vsak dan, se bomo v času, ko se ob silnih spektaklih približuje finale lige prvakov, spet spomnili največjih talentov, ki igrajo po svetu. Fantje imajo seveda že visoke cene. Samo za obuditev spomina: marca 2014 so bili na vrhu, med desetimi, takrat devetnajst in dvajset let stari: Paul Pogba, Julian Draxler, Romelu Lukaku, Adnan Januzaj, Raphael Varane, Florian Thauvin, Gerard Deulofeu, Marquinhos, Luke Shaw in Kurt Zouma. Jim je uspelo? Nekaterim je, drugim (še) ni. Nekateri so na trgu dosegli neverjetne cene, drugih klubom ni uspelo dobro prodati v večje klube. No, nekaj časa še imajo, podobno kot tisti, ki jih omenjamo danes. Izvedeli boste, koliko so stari, kje so doma, v katerih klubih igrajo in kakšna je njihova cena na trgu. Podatke smo si sposodili pri spletni strani Outside of the Boot, ki ponuja seznam stotih nogometašev z vsega sveta. Pri naši lestvici smo izpustili druge kontinente in fante, starejše od 20 let, potem pa vrstni red določili glede na njihovo vrednost po spletni strani transfermarkt.