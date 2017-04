Čeprav sta tekmo na stadionu Old Trafford z goloma odločila Marcus Rashford in Ander Herrera, so angleški mediji po 16. prvenstveni zmagi rdečih vragov v nebo kovali trenerja Joseja Mourinha. Če je Portugalec v preteklosti pomembne dvoboje dobival s premišljeno obrambno postavitvijo, je tokrat presenetil z napadalno usmerjeno začetno enajsterico. Poleg dveh napadalcev je visoko na nasprotnikovo polovico postavil še oba krilna vezista, za dodatno začudenje pa poskrbel, ko je na klopi pustil prvega strelca Zlatana Ibrahimovića. Taktika se je izkazala za zadetek v polno, saj se je Chelsaju prvič po oktobru 2007 pripetilo, da v okvir tekmečevih vrat ni sprožil enega samega strela. »Nasprotnik je pokazal večjo željo in ambicijo, bil je tudi bolj samozavesten. V tem primeru je krivec izključno trener, ki na igralce ni znal prenesti želje in ambicije po zmagi,« je priznal gostujoči trener Antonio Conte.

Čeprav je bil poraz Chelseaja proti rdečim vragom sploh prvi po letu 2012 (štiri zmage in remiji), njegova prednost pred drugouvrščenim Tottenhamom pa je zdaj le štiri točke, vzrokov za pretirano zaskrbljenost v taboru modrih vseeno ne bi smelo biti. Razlogi so v relativno nezahtevnem razporedu, saj bo ekipa iz zahodnega Londona kar štiri od še preostalih šestih tekem odigrala na domačem Stamford Bridgeu – poleg Middlesbrougha in Sunderlanda, ki se borita za obstanek, bo gostila še Southampton in Watford. Nekoliko več težav utegne imeti le na gostovanju pri osmouvrščenem West Hamu in šestouvrščenem Evertonu, ki je na svojem Goodison Parku dobil osem zaporednih tekem.

Že v petek je v 28. krogu hrvaškega prvenstva za novo razburjenje poskrbel Dinamo Zagreb, ki je z 2:1 premagal mestnega tekmeca Lokomotivo. To mu je uspelo po zaostanku z 0:1, z dvema uspešno izvedenima enajstmetrovkama Armina Hodžića in kljub številnim sodniškim odločitvam v korist aktualnega državnega prvaka. Ena od spornejših se je zgodila v 18. minuti, ko je Hilal Soudani v koleno namerno brcnil Tihomirja Pejina, sodnik pa mu je namesto rdečega kartona namenil le opozorilo. Hrvaški mediji so hitro spomnili, da bi Alžirec, najboljši posameznik Dinama, že v primeru prejetega rumenega kartona manjkal na sobotnem derbiju proti Hajduku. »Sodnik bi moral v tem primeru igralca kaznovati vsaj z rumenim kartonom. A ker tega ni storil, se naknadno ne da storiti nič,« je na vprašanje novinarjev, ali bi moral biti Soudani za nešportno potezo kaznovan naknadno, odgovoril predsednik hrvaške sodniške komisije Ante Kulušić. Dinamo sicer tudi po zadnjem krogu za vodilno Rijeko še naprej zaostaja za štiri točke, saj so nogometaši trenerja Matjaža Keka doma z 2:0 premagali Split. To je bila 200. tekma Keka na klopi Rijeke.

Anglija, 33. krog 1. Chelsea 32 24 3 5 65:27 75 2. Tottenham 32 21 8 3 68:22 71 3. Liverpool 33 19 9 5 69:40 66 4. Man. City 32 19 7 6 63:35 64 5. Man. United 31 16 12 3 48:24 60 6. Everton 33 16 9 8 60:37 57 7. Arsenal 30 16 6 8 61:39 54 8. WBA 33 12 8 13 39:42 44 9. Southamp. 31 11 7 13 37:40 40 10. Watford 32 11 7 14 37:52 40 11. Stoke 33 10 9 14 37:48 39 12. Leicester 32 10 7 15 41:53 37 13. West Ham 32 10 7 16 44:59 37 14. Burnley 33 10 6 17 33:47 36 15. C. Palace 32 10 5 17 44:52 35 16. Bourne. 33 9 8 16 45:63 35 17. Hull 33 8 6 19 34:67 30 18. Swansea 33 8 4 21 37:68 28 19. Middles. 31 4 12 15 22:37 24 20. Sunderland 32 5 6 21 26:58 21

Francija, 33. krog 1. Monaco 32 24 5 3 90:27 77 2. PSG 32 23 5 4 66:21 74 3. Nice 33 21 10 2 55:27 73 4. Lyon 32 17 3 12 65:39 54 5. Bordeaux 33 14 10 9 47:39 52 6. Marseille 33 14 9 10 48:38 51 7. St. Etienne 32 11 12 9 35:29 45 8. Guingamp 33 12 8 13 40:44 44 9. Rennes 33 10 13 10 31:37 43 10. Nantes 33 11 9 13 31:47 42 11. Toulouse 33 10 11 12 34:35 41 12. Montpellier 33 10 9 14 47:55 39 13. Angers 33 11 6 16 32:43 39 14. Lille 33 10 7 16 31:41 37 15. Metz 32 9 9 14 31:61 36 16. Caen 33 9 6 18 33:56 33 17. Nancy 33 8 7 18 25:44 31 18. Lorient 33 9 4 20 37:64 31 19. Dijon 33 6 11 16 41:52 29 20. Bastia 32 6 10 16 26:46 28

Italija, 32. krog 1. Juventus 32 26 2 4 64:20 80 2. Roma 32 23 3 6 70:27 72 3. Napoli 32 21 7 4 75:33 70 4. Lazio 32 18 7 7 54:36 61 5. Atalanta 32 18 6 8 53:35 60 6. Milan 32 17 7 8 49:35 58 7. Inter 32 17 5 10 57:33 56 8. Fiorentina 32 14 10 8 50:41 52 9. Sampdoria 32 12 9 11 40:39 45 10. Torino 32 11 12 9 60:53 45 11. Udinese 32 11 7 14 41:43 40 12. Cagliari 32 11 5 16 45:62 38 13. Chievo 32 11 5 16 35:49 38 14. Bologna 32 9 8 15 29:46 35 15. Sassuolo 32 10 5 17 40:50 35 16. Genoa 32 7 9 16 32:53 30 17. Empoli 32 6 8 18 20:50 26 18. Crotone 32 5 6 21 26:52 21 19. Palermo 32 3 7 22 25:67 16 20. Pescara 32 2 8 22 31:70 14

Nemčija, 29. krog 1. Bayern M. 29 21 6 2 71:15 69 2. Leipzig 29 19 4 6 55:30 61 3. Hoffenheim 29 14 12 3 56:31 54 4. Borussia D. 29 15 8 6 62:33 53 5. Hertha 29 13 4 12 37:35 43 6. Freiburg 29 12 5 12 36:51 41 7. Köln 29 10 10 9 42:36 40 8. Werder 29 11 6 12 46:49 39 9. Borussia M. 29 11 6 12 37:41 39 10. Eintracht 29 10 8 11 29:33 38 11. Schalke 29 10 7 12 38:34 37 12. Bayer L. 29 10 6 13 42:44 36 13. Wolfsburg 29 9 6 14 30:42 33 14. HSV 29 9 6 14 29:53 33 15. Mainz 29 9 5 15 37:47 32 16. Augsburg 29 8 8 13 28:46 32 17. Ingolstadt 29 8 4 17 31:50 28 18. Darmstadt 29 5 3 21 21:57 18

Španija, 32. krog 1. Real Madrid 31 23 6 2 82:33 75 2. Barcelona 32 22 6 4 91:30 72 3. Atletico M. 32 19 8 5 59:24 65 4. Sevilla 32 18 8 6 56:39 62 5. Villarreal 31 15 9 7 45:24 54 6. Athletic B. 32 16 5 11 45:37 53 7. R. Sociedad 32 16 4 12 48:45 52 8. Eibar 32 14 8 10 52:44 50 9. Espanyol 32 13 10 9 44:42 49 10. Celta Vigo 31 13 5 13 48:51 44 11. Valencia 32 11 7 14 47:54 40 12. Alaves 31 10 10 11 29:38 40 13. Las Palmas 32 10 8 14 51:57 38 14. Real Betis 32 9 7 16 35:51 34 15. Malaga 32 8 9 15 36:49 33 16. Deportivo 32 7 10 15 35:50 31 17. Leganes 32 6 9 17 26:49 27 18. Sporting G. 32 5 7 20 34:64 22 19. Granada 32 4 8 20 27:68 20 20. Osasuna 32 3 8 21 32:73 17