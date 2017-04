Ni ga večjega sovražnika svobode in prostosti kot je brezverstvo. Čim manj vere, tem več nasilstva. Poglej pariške mogotce! Klemansó, Orlando itd., – sami brezverci in za pravičnost nimajo smisla. Samo da ustrežejo svoji pohlepnosti; če ne gre zlepa, naj gre z nasiljem. Še huje je na Ruskem. Na mestu cesarja sede ondi na vladarskem prestolu kopica židovskih boljševikov, ki so najbolj levo krilo socialne demokracije. (…) Krono svoji svobodoljubnosti so pa postavili, ki so podržavili vse ženske in vzgojo otrok. Ženska torej po ruskih postavah ni nič drugega kot državno blago, ki ga oddaja država moškim za več ali manj časa v najem. Ženska ni več človek, temveč blago, ki se razločuje od drugega državnega blaga samo toliko, da ima dar govorice. Svobodne volje pa že imeti ne sme! (…)

Žena in ime.

Prastar ostanek ženske nesvobode je žensko »brezimenstvo«. Še sedaj se zdi, kakor da žena nima svojega lastnega imena, ampak da ji je vsakokratno ime samo posojeno. Dokler je deklica neporočena, je »gospodična«, kar pa ne pove prav ničesar; kadar je poročena, je pa še manj: spremeni svoje ime in »posodijo« ji drugo za toliko časa, dokler ne menja moža. Razlika med poročeno in neporočeno ženo je, da prvo nazivajo s skrajno prismojenim nazivom »milostljiva gospa«.

Zdi se, da se bodo morale žene še dolgo boriti, da si pribore pravico do imena in naziva. Dokler ne bo večina sodobnega sveta (recimo pri nas) uverjena, da je naziv »milostljiva gospa« prismodarija, bo ta boj težaven. In te težave bodo trajale še dolgo, kajti v Ljubljani poznam splošno znanega industrijca, ki je sicer majhne (ampak široke) postave, pa ga vendar naziva uslužbenka »gnadlivi gospod« in baje mu celo – roko poljubi; čeprav je že precej v letih, se gospodu ta naziv vendar ne zdi smešen. Dokler bodo mogoče take absurdnosti, imajo žene malo upanja, da si pribore pravico do imena.

In vendar ima žena to pravico. Saj ima danes tudi že pravico plačevati davke, delati, preživljati sebe in otroke, celo moža. Ne sme pa odločevati o sebi, če se poroči. Tedaj je podvržena možu, kajti kakor hitro zamenja žena svojo prostost z zakonsko srečo (ali nesrečo?), postane takoj nekak – privesek. Ona je »njegova«, žena tega in tega. (…)

Narodni dnevnik, 30. marca 1924