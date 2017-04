Začelo se je kmalu po koncu slovenskih taborov sredi druge polovice 19. stoletja, ko je prišlo do razhajanja med staroslovenci in mladoslovenci. Kljub temu je bilo v tistem času nekaj poskusov povezav slovenskih poslancev v državnem zboru avstro-ogrske monarhije, kajti zavedanje o potrebi združevanja političnih sil v obrambo slovenske narodne identitete je bilo zadosti živo. A žal precej kratkega veka. Zaradi ideoloških razlik je hrvaško-slovenski poslanski klub januarja 1901 nenadoma postal zelo okrnjen, ko so pripadniki katoliške narodne stranke (štiri leta pozneje se je preimenovala v Slovensko ljudsko stranko) skupaj s še dvema Čehoma in štirimi Rusini ustanovili poslansko skupino Slovanski centrum, medtem ko so preostali ostali v slovensko-hrvaškem klubu. Toda tudi ta je praktično razpadel vsega dva meseca pozneje. Zaradi (že spet) ideoloških razlik so iz njega izstopili slovenski naprednjaki državnega poslanca, pisatelja dr. Ivana Tavčarja. Klerikalni tisk je poročal, da so Tavčarja iz kluba nagnali.

Shod v »Mestnem domu«.

Poslancu ljubljanskega mesta gosp. dr. Ivanu Tavčarju so dali včeraj njegovi volilci najsijajnejše zadoščenje za zavratno in sramotno postopanje tistih članov hrvatsko-slovenskega kluba, ki so provzročili izstop vseh naprednih poslancev iz tega kluba. Elita ljubljanskih volilcev je dr. Tavčarju na shodu v »Mestnem domu« izrazila soglasno svoje najpopolnejše zaupanje in zajedno demonstrativno obsodila tiste intrigante, ki so v službi ljubljanskega škofa vprizorili škandalozni napad na dr. Tavčarja.

Na shod je prišlo nad tristo volilcev, dasi se za shod ni delalo prav nobene reklame, in dasi se niti lepaki niso nabili, kakor je sicer v Ljubljani navadno. Zastopani so bili vsi meščanski sloji, hišni posestniki, trgovci in obrtniki, in tudi uradništvo se je udeležilo shoda v jako lepem številu, tako da se lahko reče: ljubljansko meščanstvo je govorilo in pokazalo, da stoji odločno in zvesto na strani svojega poslanca.

Shodu je predsedoval g. župan Hribar, ki je pozdravil zbrane volilce in dal besedo poslancu dr. Tavčarju, kateri je govoril približno takole: (…)

V tem oziru lahko rečem, da sem v polni meri storil svojo dolžnost (živahno odobravanje), kar se v kratkem tudi pokaže. Nastale so pa na Dunaju neke druge razmere, in te razmere so me napotile sklicati današnji shod. Napredni poslanci smo šli z dobrimi, lojalnimi nameni na Dunaj. Storili smo vse, da bi te lojalne namene izvršili. Razmere v državnem zboru so take, da bi bil položaj za Jugoslovane veliko boljši, če bi celotni nastopili, združeni v jednem klubu, in mi smo prišli z voljo in željo na Dunaj, ustanoviti jednoten jugoslovanski klub. To se ni posrečilo, ker mi nismo mogli povsem zatajiti načel, ki tvorijo bistvo naše stranke, in zlasti ker nasprotna stranka z nami sploh ni hotela iti v jeden klub. (…)

Slovenski narod, 15. aprila 1901