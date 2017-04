Potem ko je ACH Volley drugi finalni dvoboj dobil po vsega uri in pol in za nameček še brez izgubljenega niza, se je zdelo, da bo imel v domači dvorani podobno, če ne še lažje delo. A odbojkarji Calcita so že v uvodu nakazali, da se ne nameravajo tako zlahka predati. Potem ko je bil začetek niza izredno izenačen, rezultat med ekipama pa kar enajstkrat poravnan, so Kamničani po treh zaporednih točkah prvič prišli do otipljivejše prednosti (14:17). Nerazpoloženim Ljubljančanom ni pomagal niti polminutni odmor, saj je tekmec v naslednjih minutah svojo prednost še izdatno povečal in niz gladko dobil.

A že v drugem nizu se je slika obrnila. ACH je sicer popravil svoj servis, naredil manj napak pri sprejemu, dobro pa se je odrezal tudi v bloku, a na roko mu je šel zlasti tekmec, ki je močno padel v igri. Slovenski prvak je tako že kmalu prišel do visokega vodstva 17:10 in ga, kot se za ekipo, ki nastopa v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, spodobi, zanesljivo zadržal. Kamničanom tudi v nadaljevanju ni šlo nič od rok. Pravzaprav so igrali še slabše, kar je domačim igralcem še precej olajšalo delo. Razpoloženi varovanci domačega stratega Zorana Kedačiča so tako tretji niz dobili še bolj prepričljivo kot drugega in povedli z 2:1.

Ko se je že zdelo, da so pokalni zmagovalci dotolčeni in na pragu poraza, pa so se le prebudili. Ob odlični igri v bloku so sredi četrtega niza prevzeli pobudo, nato pa kljub razburljivi končnici, ko je ACH Volley zaostajal le za točko, izsilili še peti niz. V njem so serijski slovenski prvaki le strnili vrste. Po izenačenju 7:7 so nanizali tri zaporedne točke, po napaki Calcitovega korektorja Guilerhma Pereire Maxona pa prišli do zaključne žoge za zmago, ki so jo prek Žige Šterna tudi izkoristili.

»Zmagovalca bi lahko odločili že v četrtem nizu, a so se spet vrstile napake, ki jih delamo že vso sezono. V določenih trenutkih tekme preprosto razpademo, a mislim, da smo v petem nizu dokazali, da lahko igramo kot ekipa. Vseeno upam, da bomo na naslednji tekmi igrali bolje, kajti če bomo ponovili današnjo predstavo, se utegne zgoditi, da zmaga Calcit,« je bil nekoliko kritičen libero ACH Volleyja Jani Kovačič, ki bo imel s soigralci priložnost za ubranitev naslova že prihodnji ponedeljek v Kamniku.