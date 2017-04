Ko je trener ljubljanskega moštva Zoran Kedačič po porazu na prvi tekmi z 1:3 dejal, da neuspeh ni bil posledica dobre igre nasprotnika, temveč zelo slabe njegovih varovancev, se očitno ni motil. Serijski slovenski prvaki so se včeraj predstavili v povsem drugačni luči kot le nekaj dni poprej in kljub bremenu zmage pokalne prvake v njihovi dvorani odpravili brez izgubljenega niza. To jim je uspelo navkljub nerazpoloženemu Grku Apostolosu Armenakisu, ki je prikazal eno slabših predstav v sezoni.

Da je ACH v Kamnik prišel po zmago, je nakazal že v prvem nizu, v katerem je tekmeca pustil pri vsega 14 točkah, niz pa dobil v le 24 minutah. Ljubljančane je med drugim odlikovala dobra igra v bloku, ki je bila tudi po zaslugi vrnitve Jana Kozamernika tokrat na precej višji ravni kot v dvorani Tivoli. Naslednji niz so zaznamovale številne napake obeh ekip zlasti na servisu. Manj so jih vseeno napravili gosti, ki so v zaključku ostali bolj zbrani in po treh zaporednih točkah in drugi zaključni žogi povedli z 2:0.

Čeprav je bil tretji niz najbolj izenačen, pa je bil obenem tudi zadnji. Ljubljančani so kljub napakam na servisu bili bolj učinkoviti tako v napadu kot bloku. Kljub temu so gostitelji priključek držali vse do konca, pokleknili pa šele po 26. točki ACH Volleyja. »Ko je prišel čas za tekmo, smo bili zelo nervozni. Naredili smo preveč lastnih napak in tudi danes bi nas lastne napake v drugem in tretjem nizu skorajda stale zmago. Na srečo smo jih potem prinesli notri nekje drugje. Ampak še vedno ni nič odločenega. Tokrat smo celotno tekmo vodili in jo srečno pripeljali do zaslužene zmage,« je povedal sprejemalec oranžnih Jan Pokeršnik, ki ga tretja finalna tekma čaka pojutrišnjem v dvorani Tivoli.

Drugo tekmo finala bodo danes ob 18. uri v dvorani Tivoli odigrale tudi odbojkarice Calcita in Nove KBM Branika. Na prvi so se zmage pred domačimi gledalci z izidom 3:0 (12, 20, 21) veselile Mariborčanke.