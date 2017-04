Čeprav je zadnji medsebojni obračun med najmočnejšima slovenskima kluboma dobil Calcit, ki je pred slabimi štirimi tedni slavil v finalu pokala, vloga favorita pripada odbojkarjem ACH Volleyja. Ti so bili, tako kot v lanski sezoni, od Kamničanov boljši že v rednem delu tekmovanja in bodo v naslednjih dneh naskakovali trinajsti zaporedni, skupno pa 14. naslov najboljšega v državi.

Moštvi sta se v letošnji sezoni pomerili že šestkrat, štirikrat pa se je zmage veselil ACH. Poleg tega je bil serijski slovenski prvak precej bolj suveren tudi v polfinalu prvenstva, saj je Hoče obakrat premagal brez izgubljenega niza, medtem ko si je Calcit finalno vstopnico proti kranjskemu Triglavu zagotovil šele na odločilni, tretji tekmi. Po besedah korektorja in sprejemalca Calcita Andreja Štembergarja Zupana je bil padec forme po ubranitvi pokala pričakovan. Obenem zatrjuje, da so zdaj s soigralci pripravljeni, da naredijo konec ljubljanski prevladi. »Naš cilj je bil finale, zdaj pa bomo videli, kako se bo ta odvijal za nas. Čeprav smo bili pokalni prvaki, so Ljubljančani favoriti. A to še ne pomeni, da se vnaprej odpovedujemo prvemu mestu. V tekmah, ki so pred nami, lahko le uživamo, medtem ko se od ACH Volleyja pričakuje le zmaga,« pred današnjim obračunom v Tivoliju razmišlja Andrej Štembergar Zupan.

V taboru ACH Volleyja ne skrivajo, da jih zanima izključno ubranitev naslova, saj, kot pravijo, so zanj garali vso sezono. »Pomembna bo prav vsaka tekma, tudi prva v Tivoliju. Če ne drugega, vsaj s psihološkega stališča. Takoj, že od prve točke naprej, bomo pokazali, da nas zanima le zmaga,« pa v uspeh svoje ekipe zaupa kapetan ACH Volleyja Andrej Flajs.