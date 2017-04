V Sekciji za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu pozivajo, naj bodo ljudje kljub toplejšemu vremenu še vedno pozorni na preprečevanje okužb z respiratornimi virusi. Statistični podatki sicer kažejo, da je okužb z respiratornimi virusi po februarju manj, vendar sezona respiratornih virusov lahko traja tudi do maja.

Otroci med prvim in tretjim letom starosti lahko za virusno okužbo dihal zbolijo tudi do desetkrat na leto, predvsem to velja za tiste, ki gredo zgodaj v vrtec. Ker so te okužbe pogostejše v zimskih mesecih, vsaka pa lahko (vsaj kar zadeva kašelj in prehlad) traja tudi po dva ali tri tedne, je videti, kot da je otrok neprekinjeno bolan od jeseni do pomladi. Pri odraslih in večini zdravih otrok okužbe z respiratornimi virusi ne povzročajo večjih težav, saj prehlad večina prebolijo brez posledic. Pri ogroženih skupinah pa je ob okužbi z respiratornim sincicijskim virusom večja verjetnost hujšega poteka bolezni.

Virusov in njihovih mutacij, ki povzročajo prehladna obolenja, je izredno veliko. Tudi če bi se z različnimi respiratornimi virusi okužili več kot petkrat na leto, jih do konca življenja ne bi izčrpali. Razlog za to je, da se virusi spreminjajo, nastajajo vedno novi in krožijo med populacijo. Prav tako je zmotno splošno mnenje, da ozdravljena okužba z respiratornimi virusi zagotavlja imunost do konca sezone. Lahko se zgodi, da v eni sezoni večkrat zbolimo celo zaradi okužbe z enakim virusom, saj se v telesu ob prebolevanju bolezni ne vzpostavi dovolj visoka imunost. Respiratorni virusi tako niso težava le v obdobju najhujšega mraza, ampak tudi spomladi.

Na srečo lahko sami pripomoremo k preprečevanju širjenja okužb. Pediatrinja Helena Mole poudarja, da naj preventivne ukrepe izvajamo tudi po obdobju hladnega vremena: »To so preprosti ukrepi, ki ne zahtevajo veliko časa in truda: redno umivanje rok s toplo vodo in milom, izogibanje stikom z ljudmi, ki kašljajo in kihajo, uravnotežena prehrana z veliko sadja in zelenjave, redno zračenje prostorov, gibanje na svežem zraku, še zlasti zdaj, ko nam to omogočajo daljši dnevi… Kašljajmo in kihajmo v pregib roke ob komolcu, da zavarujemo druge pred okužbo. Vse to pomaga preprečevati širjenje okužb, zdrav način življenja pa hkrati pomaga krepiti imunski sistem,« sporočajo iz sekcije za preventivno medicino. lo