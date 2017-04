Predsednica opozicijske Nove Slovenije Ljudmila Novak je povedala, da je ona ena od dveh oseb, med katerima stranka izbira kandidata oziroma kandidatko za boj proti aktualnemu predsedniku, »precej močnemu« Borutu Pahorju. »Lepo bi bilo, če bi imeli v Sloveniji kdaj predsednico,« je odgovorila na vztrajanje novinarjev, naj bo bolj konkretna, potem ko je predstavila strankin osvežen gospodarski program.

Že prej je bilo jasno, da se bodo s Pahorjem na letošnjih predsedniških volitvah pomerili predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič, raziskovalec Milan Robič iz Ruš ter veleposlanik v Makedoniji Milan Jazbec. Jazbec je pojasnil, da se je za kandidaturo odločil, ker mu predstavlja izziv in ker tako izpolnjuje dolg do pokojnega prvega predsednika slovenske skupščine Franceta Bučarja. Bučar naj bi ga junija 2015 na srečanju, ki se je pozneje izkazalo za njuno zadnje, pozval k vstopu v politiko. Jazbec mu je svoj premislek nameraval pojasniti čez dva meseca, a je vmes Bučar umrl.

Vrnil bi državniško držo

Jazbec se je na predstavitvi opisoval kot izkušen diplomat, akademik ter kot človek, ki se je osebnostno izoblikoval v kmečkem okolju, kjer je razvil odnos do ljudi in »slovenstva«. O favoriziranem Pahorju za zdaj govori samo posredno, z napovedjo, da bo funkciji »povrnil državniško držo« in da bo »formo uporabljal samo za to, da pride vsebina bolj do izraza«.

Kandidiral bo s podporo volilcev, zato bo moral jeseni zbrati 5000 podpisov. Če mu bo uspelo, bo predčasno končal veleposlaniški mandat. Kampanjo namerava financirati s prostovoljnimi prispevki fizičnih oseb, do takrat pa bo stroške kril sam.