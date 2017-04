Ne zgodi se pogosto, da je naprodaj nepremičnina, v kateri je živel Josip Broz Tito. Toda prav zdaj se prodaja hiša v New Yorku, ki je bila v Titovi lasti. Pravzaprav v jugoslovanski lasti, a je v njej bival Tito. Lani so se države naslednice SFRJ dogovorile za prodajo petih nepremičnin nekdanje države: veleposlaništva v Bernu, Bonnu in Tokiu ter kronskih draguljev, hiše in stanovanja v New Yorku. V Economistu in Financial Timesu so objavili oglas za izbor nepremičninske agencije, ki bi posredovala pri prodaji. Izbrana je bila agencija Douglas Elliman New York, ki je ponudila posredovanje brez stroškov provizije za prodajalca.

Po podatkih ministrstva za zunanje zadeve je bila pogodba z agencijo podpisana marca letos, tako da so zdaj nepremičnine lahko začeli oglaševati. Hiša na naslovu 854 Fifth Avenue je ena zadnjih newyor