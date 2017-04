Madžarski sodnik Viktor Kassai se je z najbolj nepravičnim sojenjem v tej sezoni lige prvakov znašel v središču pozornosti povratnega obračuna četrtfinalne evropske klasike med Realom in Bayernom. Kassai je z napačnimi odločitvami razburjal obe moštvi in na koncu s hat-trickom začetniških napak v škodo Bayerna porinil Real med četverico najboljših evropskih moštev. Kraljevi klub si je tako priigral že sedmi zaporedni nastop v polfinalu lige prvakov, kar je rekord tekmovanja.

Viktor Kassai se je na stadionu Santiago Bernabeu izgubil med številnimi zvezdniki in si prislužil ostre kritike vplivnih evropskih medijev. Med drugim je spregledal prepovedani položaj Roberta Lewandowskega pri avtogolu kapetana Reala Sergia Ramosa, dvomljiva je bila tudi odločitev o dosojeni enajstmetrovki, ko je Arjen Robben hitro padel v domačem kazenskem prostoru. Kassai je prelomil tekmo, ko je ob izteku devetdesetih minut pokazal rdeči karton Arturu Vidalu, čeprav Čilenec sploh ni storil prekrška nad Marcom Asensiom, na drugi strani igrišča pa je skozi prste pogledal Casemiru, ki je bil po številnih prekrških zrel za izključitev. Vrhunec Kassaijevih zgrešenih potez sta bila zadetka Cristiana Ronalda v podaljšku, po katerih se je v Madridu že začelo slavje. Portugalec je bil obakrat v očitnem prepovedanem položaju, a je Kassai priznal oba njegova gola. Ronaldo je na svoji 137. tekmi v ligi prvakov dosegel rekordni stoti zadetek.

»Z desetimi nogometaši smo igrali proti štirinajstim nasprotnikom,« je bil besen nemški reprezentant Thomas Müller. Španski tisk poroča, da so se Thiago Alcantara, Arturo Vidal in Robert Lewandowski po tekmi zapodili proti sodniški garderobi, a jih je ustavila policija. Bayernu se je prvič v zgodovini pripetilo, da je obe tekmi v končnici lige prvakov sklenil z igralcem manj. Z deseterico nogometašev je nemška igra povsem razpadla. »Po izključitvi Vidala smo ostali brez možnosti za napredovanje,« je bentil Robert Lewandowski. Bavarski trener Carlo Ancelotti je glavnemu sodniku po tekmi stisnil roko in mu sarkastično čestital za »dobro opravljeno delo«. Italijan na nemški klopi je ocenil, da je serija sodniških napak popeljala Real v polfinale lige prvakov, zato je prepričan, da bi morala Uefa na tako pomembnih tekmah uvesti videosodnika. »Bili smo okradeni! Bayern je igral fantastično, nekateri igralci so nastopili poškodovani,« je na klubski večerji po tekmi povedal generalni direktor bavarskega velikana Karl-Heinz Rummenigge.

Realov trener Zinedine Zidane postaja mojster zmagovanja v podaljšku, saj je kraljevemu klubu pod njegovim vodstvom uspelo tudi v četrtem poskusu, ko so zmagovalca odločili šele podaljški ali kazenski streli. Spornim sodniškim odločitvam se je na tiskovni konferenci skušal izogniti, a je vseeno pristavil, da je Kassai priznal neregularen drugi nemški gol. »Na dveh tekmah smo bili boljši, zato si zaslužimo polfinale. Dosegli smo dve zmagi in šest zadetkov,« pravi Zinedine Zidane, ki se lahko vpiše v zgodovino kot prvi trener, ki bo v moderni dobi lige prvakov ubranil evropski naslov. Z uvrstitvijo obeh madridskih klubov v polfinale je španska prestolnica zgolj potrdila prevlado Reala in Atletica na mednarodnem prizorišču, saj se je Atletico v zadnjih štirih letih še tretjič uvrstil med najboljšo četverico. »Moramo še naprej vztrajati. Le tako si bomo zagotovili tudi naslov prvaka,« je dejal Atleticov trener Diego Simeone, ki je med letoma 2014 in 2016 izgubil obe finalni tekmi z Realom.