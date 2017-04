Na ministrstvu za pravosodje so opozorili, da se spopadajo z naraščajočim problemom pomanjkanja sodnih izvedencev na področju najobčutljivejših družinskih vprašanj. Izvedencev sicer primanjkuje na različnih področjih, po podatkih vrhovnega sodišča pa je najbolj kritično iskanje izvedencev psihiatrične stroke, pedopsihiatrov, psihologov in kliničnih psihologov v družinskih zadevah. Ti na zahtevo sodnika izdelajo izvedensko mnenje v primerih, kot so razveze, dodelitve otrok in ureditve stikov.

Sodnih izvedencev klinične psihologije je trenutno za vso državo 18, od tega pa, kot so povedali na okrožnem sodišču v Ljubljani, samo štirje prevzemajo družinske zadeve. Čeprav so kot izvedenci navedeni na seznamu pravosodnega ministrstva, mnogi družinskih zadev dejansko ne sprejemajo v delo, zadeve pa se zato na sodišče vračajo brez izdelanega mnenja. Lani so recimo na okrožnem sodišču v Ljubljani izvedenca klinične psihologije ali pedopsihiatra določili v 156 primerih, pri čemer je v 56 primerih zadeva ostala brez izdelanega mnenja. Na ministrstvu so ob tem spomnili tudi, da novi družinski zakonik sodiščem prinaša še dodatne pristojnosti, kar pomeni, da se bo število tovrstnih zadev na sodiščih v prihodnjih letih povečalo.

Za dodelitev otroka skoraj deset mesecev Na pravosodnem ministrstvu so prepričani, da pomanjkanje izvedencev pomeni tudi daljše odločanje v sodnih postopkih: »Ker je sodnih izvedencev s teh področij premalo, vsi ves čas tudi ne morejo biti na razpolago, da bi lahko izdelali mnenje v kratkem času.« Vsako podaljševanje trajanja izdelave mnenja pa lahko ima, kot so povedali na ministrstvu, hude posledice za otroka in starše. »Gre za občutljive primere, pri katerih je vsaka minuta lahko usodna in otroka zaznamuje za vse življenje,« so poudarili. Podatki vrhovnega sodišča sicer kažejo, da postopki dodelitve otrok pri nas v povprečju trajajo 9,9 meseca, razveze zakonske zveze parov z otroki osem, razveze parov brez otrok pa štiri mesece. Da se v zadevah na področju družinskih razmerij in varstva otrok odloča o usodah ljudi – otrok, partnerjev, staršev –, je poudaril tudi direktor Centra za socialno delo Ljubljana Center Zvone Mikič. Zelo odgovorno in zahtevno delo sodnih izvedencev je po njegovih ocenah tudi eden od razlogov, zakaj se strokovnjaki za to delo ne odločajo. Poudaril je tudi, da je strokovnjakov s specialnim znanjem, ki je potrebno za izdelavo izvedenskega mnenja pri družinskih razmerjih, predvsem pa pri spolnih zlorabah, zelo malo. Tiste, ki takšno znanje imajo, pa po njegovih opažanjih zmoti tudi finančni vidik izvedenskega dela.

Veliko dela za skromno plačilo Sodni izvedenci so pri nas plačani po posameznem izvedenskem mnenju. »Ker plačilo prejmemo šele, ko je zadeva, v zvezi s katero smo pripravili mnenje, zaključena, lahko na plačilo čakamo več mesecev ali celo let,« je pojasnil dr. Igor Areh, sodni izvedenec na področju psihologije in profesor na fakulteti za varnostne vede. Pri tem izvedenci tudi ne morejo predvideti, koliko natanko bo njihovo plačilo znašalo, saj vrednost posameznega izvedenskega mnenja na koncu določi sodnik. Areh sicer ocenjuje, da plačilo za izdelavo krajšega, preprostejšega mnenja znaša približno 300 evrov. »Gotovo to ni hiter in lahek zaslužek,« je poudaril Areh. »Je veliko dela za praviloma skromno plačilo, ki torej ne more biti glavni motiv pri odločitvi za izvedensko delo.« Sam se je, kot pravi, za to odločil, da lahko teorijo, ki jo predava študentom na univerzi, dopolnjuje s prakso. »Če ne bi predaval na univerzi, pa se mi zdi, da izvedenstvo ne bi bilo nekaj, k čemur bi kot strokovnjak stremel. Pri tem delu moraš imeti precej trdo kožo, biti zelo osredotočen in zdržati psihične pritiske. Nikakor tudi ni preprosto podanega mnenja ubraniti, pri tem pa si lahko v sodni dvorani šikaniran z nasprotne strani.« Za večino izvedencev pri nas to tudi ni edina služba, ki jo opravljajo, je pojasnil Mikič. Kakovostno izvedensko delo, vsaj na področju psihologije in družinskih razmerij, pa po njegovih besedah zahteva celega človeka. Tudi Areh je prepričan, da je usklajevanje izvedenskega dela s primarno zaposlitvijo pomemben zavirajoči dejavnik: »Sodne obravnave se prelagajo, odpovedujejo. Za to zapraviš ogromno časa, česar včasih v službi preprosto ne tolerirajo.« Mikič sklene, da izvedenstvo pri nas, zlasti na področju spolnih zlorab, ni dovolj sistematično urejeno – niti z vidika oblike zaposlitve niti z vidika izobraževanja in nadzora. »Islandiji stroka priznava odličnost pri delu na področju spolnih zlorab. Tam se strokovnjaki, ki opravljajo delo sodnih izvedencev, posvečajo izključno tej službi. Deležni so tudi večletnih dodatnih izobraževanj v tujini,« je ponazoril.