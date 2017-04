Čas, ko se ne posveča športu, rad preživi v prijetni družbi, na klepetu ob kavi. Rokomet obožuje, rad pa bi se preizkusil tudi v drugih stvareh – med drugim ga na primer zanima harmonika. Med mladimi opazi veliko talentov, ki bi se lahko nekoč zapisali v zgodovino slovenskega rokometa.

Navdušil me je vsekakor oče, ki je prav tako igral rokomet. Zdaj pa je uspešen trener. A vseeno je bila prva oseba, ki mi je kupila žogo in me še dodatno navdušila, mama.

V bistvu nisem imel na izbiro kakšnega drugega športa. V Trebnjem je v tistem času deloval samo rokometni klub, tako da sem tako rekoč odraščal z rokometom.

Verjetno bi poskusil ustvariti svoje podjetje. Imam kar nekaj zamisli, ampak za zdaj še ne najdem toliko časa, da bi jih uresničil. Če bi se že v čem preizkusil, potem bi bilo to zagotovo v glasbi. Rad bi se naučil igrati harmoniko.

Veliko smo se družili. Malo smo raziskovali mesto, večino časa pa smo preživeli na prostem ob kavici. Vedno smo počeli kaj takega, da smo se dodatno sprostili.

Pri vsem v življenju je potrebno prilagajanje in tudi v športu je tako. Če si organiziran, potem se najde čas. Družbena omrežja te v določenih trenutkih lahko tudi sprostijo. Jaz jih ne uporabljam prav veliko, rad pa preverim, kaj počnejo prijatelji.

Vsekakor je vse vedno povezano z denarjem. Če primerjamo rokomet pred 5 leti ali več in danes, potem je rokomet nedvomno nazadoval, predvsem na finančnem področju. Vse več je talentov. Z mladimi se odlično dela, predvsem v manjših klubih. V prihodnosti si lahko obetamo dobrih rezultatov.

Nikakor, nikoli nisem pomislil na to. Tudi če bi se huje poškodoval, vem, da imam rokomet tako rad, da ne bi mogel nehati igrati.

Celje ima razmeroma mlado ekipo in mlada ekipa mora trenirati več. Zjutraj imamo trening od 9. do 11. ure, popoldne pa od 18. do 20. ure. Pred tekmami imamo tudi videoanalizo, ki traja eno uro.

Rokomet te nauči marsičesa, predvsem pa, kako postati dober človek. Je moštveni šport in za dober rezultat so potrebni dobri odnosi v moštvu. Ponosen sem na to, da sem imel v vsaki ekipi odlične soigralce, prijatelje. Z vsemi sem se odlično razumel. Vse to ti oblikuje značaj. Vsekakor pa je rokomet najbolj vsestranski šport: združuje delo nog, rok in predvsem glave. Vse, kar v življenju potrebuješ. Rokomet mi je dal vse pozitivne lastnosti.