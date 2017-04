V petih od šestih prometnih nesreč so se vozniki na gorenjskih cestah poškodovali, so sporočili s PU Kranj.

Že v petek pozno popoldne so gorenjski policisti obravnavali prometno nesrečo, ko je voznik v Tržiču zaradi vpliva alkohola med vožnjo poškodoval dva avtomobila.

Nadaljevalo se je zvečer, ko sta bila v nesrečah zaradi alkohola udeležena še dva voznika. Eden na Jesenicah, ki je z neregistriranim avtomobilom na parkirišču trčil v drug avtomobil, drugi pa v Podljubelju. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola trčil v kamnito ogrado, s katere se je usulo kamenje. Cesta je bila nekaj časa zaprta.

V soboto ponoči je voznik pod vplivom alkohola s ceste zapeljal v Lescah in z avtomobilom prevračal. Podobno se je zgodilo vozniku pri Radovljici v nedeljo zjutraj. Zvečer pa je nesrečo pod vplivom alkohola povzročil še voznik na gorenjski avtocesti pri Torovem.

Gorenjski policisti so ob izločitvi voznikov v nesrečah vožnjo zaradi alkohola prepovedali še več drugim voznikom, med njimi tudi vozniku v Kranju, ki je premogel skoraj tri promile alkohola v krvi. Tega so tudi pridržali. Na Bledu so bili sicer pijani še trije, v Tržiču eden, na Jesenicah in v Škofji Loki po dva, v Kranju pa poleg voznika s tremi promili še štirje drugi vozniki.