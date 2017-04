Vedno bolj kaže, da bo letos Ferrari tisti, s katerim bo imela ekipa Mercedesa največ dela. Mogoče celo toliko, da izziva ne bo zmogla, saj je Sebastian Vettel iz dirke v dirko hitrejši. In spet se kaže, da ima Mercedes najhitrejši dirkalnik na kvalifikacijah, Ferrari pa tam, kjer to najbolj šteje – na dirki. Dirka v Bahrajnu je minila v znamenju Vettla in Ferrarija, srebrni pa so si prvič zares pošteno polomili zobe na tako hudi oviri. »Fantastična dirka. Čeprav v kvalifikacijah nisem bil ravno najhitrejši, sem čutil, da nam lahko uspe. In po prvih nekaj krogih sem vedel, da imamo tokrat vse, da lahko zmagamo. Vse je bilo na svojem mestu, strategija je bila odlična, predvsem pa je dirkalnik tak, da sem lahko izrabil vsako priložnost,« je dejal Sebastian Vettel, ki je tretjič v karieri slavil v Bahrajnu in si privozil 44. zmago ter 226. za Ferrari.

Lewis Hamilton je imel težak dan, najprej je slabo startal in bil predolgo za Valtterijem Bottasom, Mercedes pa si je tudi privoščil napako in za varnostnim avtomobilom v bokse poklical najprej Bottasa in sočasno za njim tudi Hamiltona. Britanec je s počasno vožnjo v bokse oviral Daniela Ricciarda (Red Bull), zato so ga odgovorni kaznovali s petsekundno kaznijo; mehaniki toliko časa na njegovem dirkalniku niso smeli zamenjati pnevmatik. In to je Britanca na koncu drago stalo. »Moja napaka, opravičujem se ekipi, ta kazen nam je čisto podrla strategijo. Seveda ne morem biti čisto zadovoljen z drugim mestom, Vettel je bil predaleč spredaj, da bi ga lahko še ujel,« je povedal Lewis Hamilton, ki je dosegel 107. uvrstitev med prve tri. V tej statistiki je pred njim le Michael Schumacher, ki je 155-krat stopil na oder za zmagovalce.

Valtteri Bottas je prvič v karieri dirko začel z najboljšega startnega položaja, na dirki je bil dolgo časa Hamiltonu le v napoto, na koncu pa je komaj še rešil tretje mesto pred Kimijem Räikkönenom, ki bo moral priznati, da je letos pri Ferrariju druga violina. »Dirko sem začel s preveč napolnjenimi pnevmatikami, zato je bil oprijem na zadnjem delu dirkalnika slab. V nadaljevanju nisem našel pravega ritma, malo so ponagajale pnevmatike, malo strategija. Zmaga je bila daleč, a glede na vse lahko rečem, da vikend ni bil slab, bil pa je vsekakor naporen,« je ocenil Valtteri Bottas. Naslednja dirka bo 30. aprila v Rusiji, v Sočiju.

Izidi (57 krogov, 308,238 km): 1. Vettel (Nem, Ferrari) 1,33:53,374, 2. Hamilton (VB, Mercedes) + 6,660, 3. Bottas (Mercedes) + 20,397, 4. Räikkönen (oba Fin, Ferrari) + 22,475, 5. Ricciardo (Avstral, Red Bull) + 39,346, skupno za SP, dirkači: 1. Vettel 68, 2. Hamilton 61, 3. Bottas 38, 4. Räikkönen 34, 5. Verstappen (Niz, Red Bull) 25, konstruktorji: 1. Ferrari 102, 2. Mercedes 99, 3. Red Bull 47.