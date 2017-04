Vzemimo na primer prastaro vprašanje, ali so Judje Jezusa obsodili na smrt ali pa so ga z izročitvijo rimskemu upravitelju Pilatu le zavrgli in odklonili kot Mesijo. Če velja slednje, potem to pomeni, da niso bili njegovi sodniki, temveč le tožniki. Danes še toliko bolj vemo, kako velika je razlika med obtožbo in sodbo.

Številni proučevalci tedanjih pravnih zakonov in evangelijev, katerih opisi in razlage sojenja Jezusu se razlikujejo, so prepričani, da takratni vodilni judovski možje, Hana, Kajfa in drugi, niso mogli tako grobo kršiti zakonov in Jezusa obsoditi na smrt. Po tedanjih zakonih se je, na primer, lahko sodni postopek končal v enem dnevu, kot se je na domnevnem sojenju Jezusu, le v primeru, ko so obtoženca oprostili, nikakor pa v primeru, ko so ga obsodili na smrt. Sodnih postopkov tudi ni bi