Topla voda, izumljena na novo Ki omogoča hitro segrevanje v primeru izrednih koničnih potreb. Ki je popolnoma skladna s higienskimi zahtevami za pitno vodo. Ki vam po želji hladi in razvlažuje kotlovnico oziroma poljubni prostor. Ki vam omogoča delovanje v kombinaciji s fotovoltaičnimi elektrarnami. Ki jo lahko z mobilnimi napravami upravljate kjer koli na svetu in lahko za katero koli uro od trenutka zagona preverite delovanje na svoji mobilni napravi. Napravo, ki ji lahko nastavite urnike delovanja in tako še dodatno optimirate želene učinke. Napravo, ki vam hkrati z vsemi zgoraj naštetimi lastnostmi pomaga zmanjšati ogljični odtis, ki nima nobenih neposrednih emisij toplogrednih plinov ali trdnih delcev in ki bo sčasoma postajala še čistejša na račun večanja obnovljivih virov energije v električni energiji. Zdaj pa si predstavljajte, da vam ta naprava zniža stroške priprave sanitarne vode za od 50 do 75 odstotkov.

Najboljša toplotna črpalka v Evropi že četrto leto Toplotna črpalka SMAX, izdelek največjega proizvajalca toplotnih črpalk v Sloveniji – podjetja Kronoterm, je bila razvita za zgoraj navedene cilje, ki jih dosega z odliko. To je bilo potrjeno tudi s strani neodvisnih in akreditiranih inštitutov WPZ iz Švice ter TÜV Rheinland iz Nemčije. Naprava je plod domačega znanja, razvoja in proizvodnje in je v svojem razredu daleč pred konkurenco (COP 3,85). Namenjena je večjim porabnikom, saj zagotavlja 576 l oziroma kar 720 l (kadar segrevamo na 65 °C) uporabne tople vode (količina tople vode pri 40 °C). SMAX je primerna za velike porabnike že zaradi velikega osnovnega hranilnika (450 l), omogoča pa tudi priključitev še tretjega, dodatnega grelnika v spodnjem delu bojlerja. Tako je omogočeno dodatno pregrevanje, katerega urnik si nastavi uporabnik sam. To je še posebno pomembno pri javnih ustanovah, kjer je antilegionelna zaščita med izredno pomembnimi poudarki. Poleg velike količine vode, ki jo že v osnovi segreva najboljša toplotna črpalka v Evropi, pa lahko zahteven uporabnik, ki potrebuje še večje količine vode, dobi še več. SMAX omogoča vzporedno vezavo dveh, treh ali več toplotnih črpalk.