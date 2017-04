Svet zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj se je seznanil z odstopno izjavo direktorice dr. Andreje Cerkvenik Škafar. Predsednica sveta Alenka Bradač je pojasnila, da bodo o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja in razrešitvi dosedanje direktorice odločali prihodnji teden. Poudarila je, da porodnišnica nekaj let nabira izgubo, ki zdaj znaša dva milijona evrov. V lanskem letu je izguba že dosegala osem odstotkov vseh prihodkov, kar jo po tem merilu uvršča na drugo mesto med vsemi slovenskimi bolnišnicami. Med problemi je Bradačeva naštela tudi nekajletno najemanje zunanjih sodelavcev, kar je prineslo dodatno tveganje pri poslovanju porodnišnice: »Iz odzivov direktorice je razvidno, da ne sprejema odgovornosti za nastalo stanje, ki ga želimo tudi z reorganizacijo spremeniti na bolje. Z diskreditiranjem pa je direktorica škodila ugledu zavoda in še poslabšala njegov položaj. Odločno zavračam trditve, da je svet zavoda na direktorico politično pritiskal.«

Kranjski župan Boštjan Trilar je ob odstopu direktorice in naštetih problemih poudaril pomen bolnišnice za mesto in regijo ter poudaril, da ginekologija in porodništvo morata obstati, ne glede na izgube in vse, kar se dogaja v porodnišnici in zdravstvu. Na ministrstvu za zdravje so sicer javno povedali, da bo zdravstveni del še vedno na dveh lokacijah, združili pa bodo upravljanje porodnišnic v Kranju in na Jesenicah. šu