Jeseniški hokejisti so se po letu dni premora vrnili na slovenski prestol, potem ko so v finalu državnega prvenstva proti razglašeni Olimpiji dobili vse tri tekme. Naslov prvaka so osvojili v tivolski dvorani, kjer so v najbolj napetem obračunu tega manj kakovostnega finala v podaljšku slavili s 4:3. Jesenice so pod dvema pravnima subjektoma doslej osvojile enajst lovorik slovenskega prvaka, skupaj z jugoslovanskimi kronami pa je to že rekordna 33. zvezdica za gorenjski hokej.

Uvodni tekmi finalne serije sta jeseniške hokejiste postavili v izrazito vlogo favoritov za osvojitev državnega naslova. V Zgornjesavski dolini so bili že pred tretjim dvobojem prepričani, da bodo na tivolskem ledu osvojili prvenstvo, zato so na klubski spletni strani pohiteli s pozivom navijačem na večerno slavje in prihod šampionov pred dvorano Podmežakla. V okolici največjega ljubljanskega parka se je slišala gorenjska pesem, železarji pa so imeli v rdečem Tivoliju podporo več kot tisoč navijačev, ki so med tekmo poskrbeli za nerede, ko so lomili stole in jih skupaj s pirotehničnimi sredstvi zmetali na igrišče.

Olimpija je tretjo tekmo začela kot prerojena in po dveh zaušnicah naposled ujela tekmovalni ritem. To je bilo najbolj igrivih dvajset minut ljubljanskega moštva, ki je spomnilo na raven igre iz EBEL. Olimpija je bila za korak hitrejša od Jesenic in na začetku drugega dela povedla z 2:0, kar je predramilo Jeseničane, ki so začeli prevzemati vajeti igre v svoje roke. Ko je branilec Miha Logar prvič premagal vratarja Jeffa Frazeeja, so gostje vse bolj pritiskali proti ljubljanskim vratom. Zbranost tivolskih hokejistov je vztrajno padala, Jeseničani pa so z več svežine vnovič dokazali boljšo fizično pripravljenost od tekmeca in v zadnjem delu lovili potrditev slovesa najboljšega moštva v državi.

V najbolj živahni tekmi letošnjega finala je Olimpija poskusila z odporom do roba svojih zmožnosti in odločitev o zmagovalcu uspela prestaviti v podaljšek, v katerem so prevladovali zgolj železarji. Ljubljančani so bili dobesedno stisnjeni pred svoja vrata in klonili po slabih šestih minutah podaljška, ko je z leve strani z močnim strelom pod prečko za veliko jeseniško slavje zadel Miha Logar, ki je še v minuli zimi nosil zeleno-beli dres. Ljubljančani so skrušeno obstali na ledeni ploskvi, Jeseničani pa so skupaj z navijači še dolgo v noč proslavljali osvojeni pokal za zmagovalce.