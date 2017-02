Gre za paket zakonov, med katerimi izstopata zakon o nalogah in pooblastilih policije ter zakon o občinskem redarstvu, ki »redarje spreminjata v lokalne policiste, policistom pa podeljujeta nova orožja«, so sporočili.

Sporni so uvajanje električnih paralizatorjev in vojaške opreme za policiste ter množičnega nadzora, zlasti avtomatičnega beleženja avtomobilskih registrskih tablic na cestah, in uporaba brezpilotnih letal. »Kar nam vlada ponuja kot varnostne ukrepe, je v resnici nevarnost,« je povedal koordinator protesta Marko Vide. »Zakonska orodja, ki jih zdaj sprejemajo poslanci, bodo prihodnje skrajne nacionalistične stranke, ki prihajajo na oblast po vsej Evropi, s pridom uporabile,« je posvaril. »Bolje bi bilo, če bi se vlada lotila urejanja vzrokov za težave – krepitve socialne države in odpravljanja neenakosti. Morala bi tudi nehati podpirati vojne na Bližnjem vzhodu, ki povzročajo begunske krize in radikalizacijo posameznikov,« je dejal Vide. ušk