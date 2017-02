Jeseni je Andreja Hribernik, direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti, sicer pa kustosinja za izbor slovenskega predstavnika na 57. likovnem bienalu v Benetkah, sporočila, da bo slovenske vrste zastopala umetnica Nika Autor, ki se bo predstavila v nacionalnem paviljonu v Arsenalu. Bienale bo med 13. majem in 26. novembrom, na njem pa se bo predstavilo 120 umetnikov.

Kot predstavniki slovenske vizualne umetnosti pa se bodo Niki Autor pridružili še Kolektiv OHO, Marko Pogačnik in Vadim Fiškin, ki bodo Slovenijo predstavljali na osrednji razstavi bienala. Izbrala jih je namreč umetniška direktorica bienala, Francozinja Christine Macel, in tako bodo slovenski umetniki na selektorskih razstavah prisotni prvič po letu 2003.

Pogačnik in Fiškin na beneškem bienalu ne bosta prvič. Prvi se je s projektom Družina v Šempasu predstavil že leta 1978 v okviru jugoslovanskega paviljona v Vrtovih bienala. Tokrat bo v Benetkah imel dvojno vlogo, saj bo predstavljal historiat kolektiva OHO, med drugim s pomočjo dokumentacije iz newyorškega muzeja MoMA ter ljubljanske Moderne galerije. Kot samostojen avtor pa bo predstavil novejšo produkcijo svojih risb in knjig, med drugim za lokalno občinstvo gotovo zanimivo knjigo Skrivnost Benetk, Vitalno-energijske razsežnosti vodnega mesta iz leta 2008. Za bienale bo vzpostavil mrežo primerjav Benetk s Parizom in Londonom.

Vadim Fiškin je Slovenijo zastopal že leta 2005 s projektom Še en hiter dan. Tokrat pa se bo s projektom Vrata predstavil v okviru paviljona Čas in neskončnost v Arsenalu. Christine Macel bo namreč selektorsko razstavo organizirala po načelu tematskih »transpaviljonov«. Francozinja slovensko umetnost dobro pozna, saj je bila pred sedmimi leti v pariškem centru Pompidou glavna kustosinja razstave Obljube preteklosti – prekinjena zgodovina umetnosti nekdanje Vzhodne Evrope. pim