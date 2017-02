Hvaležni moramo biti dr. Šimraku, najboljšemu poznavalcu notranjepolitične zgodovine Srbije med nami, ki je v omenjenem članku razkril vodilne misli in namene Pašićeve. Ta državnik je že leta 1885. kralju Milanu pisal, da mora Srbija s prizedinjenjem neosvobojenih jugoslovanskih dežela »udariti temeljni kamen hegemoniji srbskega plemena na balkanskem polotoku«. V tem smislu je Pašić kumoval londonskemu paktu, skoval krfsko deklaracijo in l. 1918 v Sarajevu pozdravil »Srbe treh ver«, v tem duhu vodi danes v državi SHS politiko centralizma, birokratizma in militarizma, – v državi, ki se ne sme imenovati Jugoslavija, ker je on iz tega naredil kabinetno vprašanje! (…)

Amputacija?

Iz Belgrada je vržena v javnost po smislu in obliki tuja beseda: amputacija. Če je komu kak ud tako neozdravljiv, da ga je treba odrezati, pravijo tujci, da se ta ud mora »amputirati« – odrezati. Vprašanje, preneseno na našo državo, pa je, kateri del te države je neozdravljivo bolan, predvsem pa: ali je res bolan in ali je ta bolezen res neozdravljiva? Pretipljimo katerekoli del države, pa uvidimo, da so vzroki obolelosti vedno in povsod eni in isti: želodec ne prebavlja, kar požre, v glavi pa se kisajo možgani… Organizem, država je popolnoma zdrava in vsi njeni deli so popolnoma pravilno razviti. Toda želodec, uprava pa samo žre in žre, od sebe pa »ne da nobene fige«. Pri glavi riba smrdi. Ko bi imeli v Belgradu glavo, vlado, kateri bi bilo v resnici mar za ljudstvo in ne za plemensko in kapitalistično nadvlado, bi imeli vsi deli te države svoje postave, ker Slovenci, Hrvati, Srbi in muslimani nismo in nikdar ne bomo eno na znotraj, najmanj pa tisto eno, kakor hoče cincarska »beogradska porodica«. Na zunaj pa hočemo postati eno namreč Jugoslovani v okviru skupne državne meje. (…)

Sedanjost, 12. februarja 1922

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si