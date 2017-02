Ustavno sodišče je bilo odločno tudi pri pedagoški skrbi za preseganje golega formalizma, legalizma, zakonizma in zakonopisnega prečrkarjenja, kar je prisiljujoča nujnost za dejansko vladavino prava ter za pristno in razpravno ustavno demokracijo. Le tako je namreč mogoče ohranjati trajno vez z umnostjo prava in njegovo moralno utemeljenostjo. To sodišče je bilo tudi uspešno pri preseganju iracionalnosti, čustvene razvnetosti, pragmatistične dnevnopolitične egoističnosti in argumenta moči kot trajnih težav in pasti pri delovanju izvršilne in zakonodajne veje oblasti. Ne nazadnje je bila kakovost ustavnosodnega odločanja prepričljivo v funkciji zagotavljanja svobode, ki jo »od zunaj« vselej najbolj ogroža država. Ustavno sodišče je bilo pri tem legitimnem početju ustvarjanja prava avtoritativno, njegova avtoriteta pa utemeljena z močjo argumenta.

Kaj je res problem in kaj ni problem?

Potem je začelo prihajati do sprememb – na slabše. Počasi, a prepoznavno se je najprej rahlo, kasneje pa vedno bolj zniževala kakovost obrazložitev nekaterih najpomembnejših precedensov. S tem pa njihova pedagoška avtoriteta. Tudi zaradi preobremenjenosti, a nikakor ne samo zaradi tega. Podobno je bilo z ločenimi mnenji sodnikov/sodnic, zato so se izjeme zdele bolj izjemne. Vsakokratna večina od devetih sodnic in sodnikov je dopuščala, da so se na novo odpirala vprašanja o že doseženi stopnji pravne zaščite ustavnih pravic in svoboščin, predvsem pa pravic ljudi v kazenskih postopkih, socialnih pravic in ekonomskih pravic, tudi pravic tujcev, celo svobode izražanja, navsezadnje pa tudi o že doseženi ravni ustavnopravne zaščite temeljnih ustavnih načel.

In večina je dopustila tudi zniževanje že vzpostavljenih standardov (ustavno)pravne zaščite teh pravic. Postajala je manj občutljiva za goli formalizem, oblastno arbitrarnost, dnevnopolitično samovoljo in slabovernost močnejših strank v sodnih postopkih. Problem legitimnosti tega početja je večji, ker so nekatere pomembne ustavnosodne odločitve ostale premalo prepričljive, predvsem pa so bile prepogosto sprejete brez skrbno izdelanih argumentov o stvarnih razlogih za odstop od preteklih precedensov glede istih ali podobnih vprašanj.

To dogajanje gre razumeti kot pravi problem ustavnosodne politike in ustavnopravne prakse slovenskega ustavnega sodišča. To pa je treba početi ustavnopravno (s pravoslovnim prevpraševanjem »pravnega režima«) in ustavniško (z vseobsegajočo filozofijo sodobnega ustavništva – konstitucionalizma) pravilno (z znanjem in védenjem), korektno (neosebno) in dosledno (načelno in metodološko verodostojno). S hkratnim in trdnim zavedanjem, da se tudi ustavnosodne odločitve sme in mora kritično komentirati, da pa pri tem ne sme iti za gola, enostavna ali celo popreproščena mnenja in da splošni pogoj legitimnosti posamezne odločitve ni »naše« ali »splošno« strinjanje z njo – ampak nekaj zelo drugega. Kaj je »nekaj drugega«, kako priti do tega in kaj vključuje vmesni manevrski prostor, mora pravni in politični komentator, ki želi in mora biti verodostojen, vedeti in razumeti.

Vedeti in razumeti mora tudi, da pa ni problem, če se ustavni ali katerikoli drugi sodnik/sodnica filozofsko opredeljuje do človeških in družbenih vprašanj, če transparentno utemeljuje svoj svetovni nazor, ne skriva svoje vernosti ali religioznosti, ne skriva svojih načelnih strankarskih preferenc, če se pogovorno ali slušateljsko udeležuje javnih dogodkov ipd. Problem je ne razumeti, da to samo po sebi še ni problem. Problem je ne razumeti, da je to samo po sebi dobro in da je boljše od morebitne neiskrenosti, pretvarjanja, prikrivanja in sprenevedanja sodniške osebe glede tega, kdo je kot oseba, kako razmišlja, kakšna so njegova/njena hrepenenja itd. Problem je ne razumeti, da je odkritost glede tega nekaj povsem drugega kot neobjektivnost, pristranskost ali celo dnevnopolitična navijaškost.