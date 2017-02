Odkrili 23 nevarnih izdelkov

Tržni inšpektorji so lani opravili več kot 17.700 pregledov in izrekli približno 12.500 upravnih in prekrškovnih ukrepov. Na trgu so odkrili 23 za potrošnike nevarnih izdelkov, izdali okoli 800 upravnih odločb in dobrih tisoč glob. Največ glob so izdali zaradi kršenja zakona o varstvu potrošnikov. Večji delež kršitev so odkrili tudi na področju gostinstva in omejevanja uporabe tobačnih izdelkov, zlasti v zvezi s posrednim oglaševanjem.