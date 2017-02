»Vedno se ukvarjam s splošnimi temami, toda pri tem izhajam iz konkretnih dejstev. V tem pogledu se imam zato za zgodovinarja, zgodovinarja idej in dogodkov, kajti filozofi se ukvarjajo predvsem z abstraktnimi vsebinami,« se je na svoje delo nekoč ozrl Tzvetan Todorov, eden osrednjih evropskih intelektualcev zadnjih desetletij. Avtor vrste knjig in esejev, ki je s svojimi razmišljanji zaznamoval sila širok nabor področij, od literarne teorije in zgodovine do filozofije, sociologije in kulturologije, je umrl v torek v Parizu, star 77 let.

Od fantastike do holokavsta Bolgarsko-francoski mislec se je rodil leta 1939 v Sofiji, kjer je tudi odraščal in nato diplomiral na tamkajšnji univerzi. Kot je povedal pozneje, je na njegovo delo močno vplivala mladostna izkušnja življenja v totalitarizmu, zaradi katere je bil dolgo zadržan do vsega, kar je bilo povezano z državo oziroma sistemi oblasti. Po magisteriju iz filologije se je leta 1963 preselil v Pariz, kjer je študiral pri slovitem teoretiku Rolandu Barthesu in leta 1966 doktoriral, nato pa se je zaposlil na pariškem Nacionalnem centru za znanstveno raziskovanje; kot gostujoči profesor je predaval še na številnih univerzah po svetu. Na področju literature je v francoski kulturni prostor vstopil s prevodi ruskih avtorjev, predvsem iz obdobja ruskega formalizma, ter s svojo vplivno strukturalno analizo fantastičnega v književnosti (Uvod v fantastično literaturo, 1970). V poznejših delih je večkrat obravnaval zapuščino različnih mislecev (Benjamin Constant, Jean-Jacques Rousseau, Mihail Bahtin), sicer pa se je osredotočal predvsem na premisleke prelomnih zgodovinskih dogodkov ali drugih skrajnih epizod v človeški zgodovini, na primer koncentracijskih taborišč ali holokavsta.