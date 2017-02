Ilko Štuhec čaka nov vrhunec sezone. Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v St. Moritzu se bo jutri preizkusila v alpski kombinaciji, disciplini, v kateri je v Val d'Iseru v tej sezoni dobila edino tekmo svetovnega pokala. Po enajstem mestu v superveleslalomu bo imela Mariborčanka priložnost, da osvoji svojo prvo kolajno na velikih članskih tekmovanjih. S kolajno v žepu bo precej lažje nastopila na nedeljskem smuku, na katerem se je po dveh treningih izstrelila na mesto favoritinj za zlato kolajno. Štajerka je bila prepričljivo najhitrejša tudi na današnjem drugem treningu, potem ko se ji ni nobena alpska smučarka približala na manj kot pol sekunde zaostanka. Treninga v St. Moritzu dokazujeta, da je Ilka Štuhec v izvrstni formi ter da ji dobro minuto in pol dolga proga v Švici zelo ustreza.

Nepozabna mariborska slalomska generalka

Tekme v alpski kombinaciji so vselej nepredvidljive. V zadnjem času so kolajne na največjih tekmovanjih dosegale izkušene mojstrice, med katerimi je bila na zadnjih dveh prvenstvih tudi Tina Maze. Črnjanka je pred dvema letoma v ZDA postala svetovna prvakinja, pred štirimi in šestimi leti leti pa je bila v Schladmingu in Garmisch-Partenkirchnu podprvakinja, potem ko sta jo premagali Anna Fenninger in Maria Höfl - Riesch. Z današnjim uspehom Ilke Štuhec bi se Slovenija osem let zapored z velikega tekmovanja vrnila s kolajno s tekme v alpski kombinaciji.

Optimizem pred današnjo preizkušnjo zbuja slalomska generalka najboljše slovenske alpske smučarke. Ta ima sicer že več kot mesec dni dolgo brado, a je Ilka Štuhec na začetku januarja v Mariboru navdušila. Sploh prvič v karieri je na slalomski tekmi svetovnega pokala osvojila točke, takoj pa se je uvrstila na rep elitne deseterice. Odtlej se je posvečala tekmam v hitrih disciplinah ter izpustila preizkušnjo v Flachauu, kjer je bila pred desetimi leti mladinska slalomska svetovna prvakinja.

»Ilka je tudi v St. Moritzu trenirala slalom, saj se v ekipi zavedajo priložnosti, ki jo imajo na današnji tekmi. V ekipi vsak dan sproti določajo, kaj bodo počeli naslednji dan, maksimalno pa so osredotočeni zgolj na Ilkino počutje. Zato so tudi pomislili, da bi izpustili drugi trening smuka, a so se po pogovoru hitro odločili, da bo Ilka vendarle tekmovala,« sporoča tiskovna predstavnica Špela Pretnar.