Plastika je izraz, ki ga uporabljamo za vse vrste plastičnih materialov, od polivinilklorida in akrila do bakelita. Narejena je lahko iz organskih ali anorganskih kemičnih snovi, njena toksičnost pa je odvisna od sestavin in stabilnosti le-teh. Ker je večina plastike netopna v vodi, je kemično precej stabilna, vendar pa med toksini, ki so v njej nevarni za zdravje, izstopata dva aditiva: bisfenol A (BPA) in ftalati. Prvi je namenjen za izdelavo trde in prozorne plastike, kot so zgoščenke ali plastenke, drugi pa za mehko in upogljivo plastiko.

Hormonski motilci Tako BPA kot ftalati so motilci endokrinega sistema: imenujemo jih tudi hormonski motilci, saj povišujejo raven estrogena v človeškem organizmu. Posamezne raziskave so pokazale, da so posledice delovanja teh snovi lahko debelost in motnje v razvoju zarodkov moškega spola. Ker so ftalati in BPA vsepovsod, smo jim najpogosteje izpostavljeni s hrano. Najdemo jih v plastičnih posodah za hrano, nekaterih plastičnih folijah in konzervah. Ker je plastika izdelana tako, da je netopna v vodi in stabilna, ni verjetno, da bi vsak stik s hrano in pijačo v njej pomenil vnos obeh kemičnih dodatkov v organizem.

Tveganje s staro in zdelano plastiko Tudi pripravljene jedi v plastičnih posodicah, ki so namenjene za segrevanje v mikrovalovni pečici, so na splošno varne. Tako trdijo tudi izdelovalci plastike, ki poudarjajo, da je bisfenol A ena najbolj raziskanih snovi in da raziskave potrjujejo, da ne predstavlja nevarnosti za zdravje. Pa to drži? Koliko BPA in ftalatov preide v hrano, je odvisno od vrste plastike, časa segrevanja v mikrovalovki in stanja posode. Stare in zdelane plastične posodice ali tiste, ki jih za segrevanje uporabljamo že dolgo, predstavljajo največje tveganje, soglašajo znanstveniki in opozarjajo, da mastnih jedi, polnih smetane in masla, v plastiki ne bi smeli dajati v mikrovalovno pečico. Mastna hrana namreč absorbira več škodljivih kemikalij, ko jo segrevamo.

Kako se izogniti BPA in ftalatom v hrani Prvi in najboljši način, da se izognemo BPA in ftalafom je, da uporabljamo posode, ki jih ne vsebujejo, predvsem steklo ali porcelan, ki sta varna tudi za uporabo v mikrovalovki. Dobro je vedeti, da plastični izdelki s številko 7 v simbolu za recikliranje običajno vsebujejo večje količine BPA, s številko 3 pa več ftalatov. Toda ker te oznake niso namenjene za označevanje količine aditivov v plastiki, se nanje ne moremo zanesti. Čeprav najbrž ni potrebe, da bi šli v skrajnost in se popolnoma odpovedali vsej plastiki, je vseeno potrebna previdnost pri majhnih otrocih in ženskah v rodni dobi. Zaradi morebitnega vpliva hormonskih motilcev je ranljive skupine pametneje varovati pred škodljivimi učinki plastičnih izdelkov. Vir: www.about.com