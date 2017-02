Hassan Whiteside je k zmagi Miamija, ki je imel vse od začetka tekmo popolnoma pod nadzorom, ko je povedel s 15:2, prispeval 23 točk in 16 skokov, James Johnson pa je s klopi dodal 20 točk.

»Že pred sezono smo vedeli, da imamo nekaj posebnega v moštvu; le vse skupaj je moralo klikniti,« je po dvanajsti zaporedni zmagi za časnik Miami Herald v slačilnici dejal Dragić. Z novo zmago Miami le še dve tekmi zaostaja za Detroitom, ki drži zadnje, osmo mesto v boju za končnico vzhodne konference.

»Ne želim govoriti o zmagovitem nizu. Gre za skupino igralcev, ki so se uigrali in ustvarjajo identiteto kot pravo moštvo. Gre za timski duh,« pa je dejal trener Miamija Erik Spoelstra.

Detroit Pistons so doma s 121:102 premagali Los Angeles Lakers, Beno Udrih pa je v štirih minutah dosegel dve podaji in zgrešil dva meta na koš. Saša Vujačić ni zaigral za New York Knickse, ki so izgubili proti Los Angeles Clippers s 115:119.