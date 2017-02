V bogati zgodovini košarkarske lige NBA je imel do sedaj le en klub po nizu vsaj devetih zaporednih uspehov še vedno negativno razmerje med zmagami in porazi. To je bil Phoenix v sezoni 1996/97, ko mu je uspelo zmagati na enajstih zaporednih tekmah. Na drugo mesto omenjenega seznama se je sedaj prerinil Miami Heat slovenskega reprezentanta Gorana Dragića, ki v zadnjem obdobju ne pozna poraza. Moštvo s Floride je nazadnje na kolena suvereno spravilo Atlanta Hawks, s tem zabeležilo deveto zaporedno zmago in se počasi, a vztrajno približuje osmemu mestu, ki še zagotavlja mesto v končnici. Miamiju gre na roko tudi razpored, saj jih v naslednjih šestih tekmah čakajo nasprotniki z negativnim razmerjem med zmagami in porazi. Ob uspešnem razpletu se lahko vročica resno vmeša v boj za mesta v končnici.

Dogajanje na Floridi pravzaprav meji na norost. Miami je bil do pred dvema tednoma eno najslabših moštev v ligi, strokovnjaki pa so bili prepričani, da bodo košarkarji trenerja Erika Spoelstre do konca sezone namerno izgubljali tekme, da bi imeli večjo možnost pridobiti višje mesto na prihajajočem naboru. »Enostavno smo napredovali. V slačilnici se je med igralci ustvarila odlična kemija. Tekme dobro odpremo, igralci s klopi pa nato poskrbijo, da ritem v igri ne pade,« je po zmagi proti Atlanti povedal Goran Dragić, ki je bil s 27 točkami najboljši strelec tekme, k temu v 30 minutah igre dodal še po pet asistenc in skokov, ob tem pa je ob enem izmed prejetih udarcev znova izgubil delček zoba. Miami je z devetimi zaporednimi zmagami trenutno najbolj vroče moštvo v ligi NBA, daljši niz zmag pa sta v letošnji sezoni imela le Golden State (13) in Houston (10), hkrati pa klub tako dolgega ni imel od februarja 2014, ko je škarje in platno v rokah še držal LeBron James.

Glavni arhitekt izboljšane igre Miamija je ravno Dragić, ki je na zadnjih devetih tekmah v povprečju beležil po 23,3 točke, 6,4 asistence in 4,8 skoka, ob tem pa iz igre metal 54-odstotno. Slovenski reprezentant se je v branilskem paru odlično ujel z Dionom Waitersom, ki se je moštvu priključil poleti, v prvem delu sezone pa je bil pogosto poškodovan. »V slačilnici imava omarici drug poleg drugega, zato se veliko pogovarjava. Poleg tega živiva v isti soseski. Sva tudi podobna igralca, saj oba rada prodirava in napadava obroč. Če se obramba osredotoči na enega, jih kaznuje drugi. Poleg tega natančno vem, kaj bo v določenem trenutku storil. Pa saj je tako z vsemi soigralci. Potrebovali smo čas, da smo se ujeli. Sedaj praktično miže vem, kje bo kdo stal na parketu. Upam, da bomo s takšnimi predstavami nadaljevali,« je na to temo povedal Dragić.