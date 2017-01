Medtem ko so domače in mednarodne košarkarske lige po Evropi v polnem teku, se z vsakim mesecem bolj približuje prvenstvo stare celine, ki bo od 31. avgusta do 17. septembra drugič zapored potekalo v štirih državah. Romunija, Izrael, Finska in Turčija bodo gostile skupinski del tekmovanja, slednja pa še izločilne boje. Slovenska reprezentanca bo prvi del igrala v Helsinkih, kjer bodo njene nasprotnice Finska, Grčija, Francija, Poljska in Islandija. V osmino finala bodo napredovale najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine, selektor Igor Kokoškov pa računa, da mu bo z Goranom Dragićem in Luko Dončićem na čelu to uspelo. Z izbrano vrsto pa na evropsko prvenstvo ne bo potoval Matjaž Smodiš.

Nekdanjega trikratnega evropskega klubskega prvaka je v januarju 2015 predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec oznanil kot novega športnega direktorja reprezentance za leto dni. Smodiš je v tem času skrbel predvsem za obiske in komunikacijo z reprezentanti in bil med drugim z generalnim sekretarjem Rašem Nesterovićem v Madridu pri Luki Dončiću, ki se takrat ni odločil za nastop v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo ter se raje posvetil individualnemu delu v ZDA. Ko je pred začetkom uradnih tekem reprezentančni štab zaradi rojstva dvojčkov zapustil tretji selektorjev pomočnik Jaka Lakovič, je njegovo vlogo prevzel prav Smodiš.

Čeprav so stvari funkcionirale in se je Slovenija na evropsko prvenstvo s šestimi zmagami brez poraza prebila brez težav, je bil 37-letnik glede podaljšanja sodelovanja s Košarkarsko zvezo Slovenije že takrat nekoliko previden, kar je sprožilo nekaj ugibanj. Ko pa nam je na uho prišlo še, da naj klima med njim in reprezentanti ne bi bila najboljša, niti ni bilo veliko presenečenje, da do podaljšanja sodelovanja ni prišlo. Za Smodišem je tako še ena kratka avantura v vlogi košarkarskega funkcionarja. Pred časom je namreč po hitrem postopku po vodi splavalo tudi njegovo sodelovanje s Krko.