Načrtovali štiri zadrževalnike

Po vodnogospodarskem programu iz leta 1985 je takratna država za namakanje Vipavske doline poleg Vogrščka predvidela še gradnjo zadrževalnikov Močilnik, Pasji rep in Branica, v srednjem in zgornjem delu doline. Po načrtih izpred več kot 30 let naj bi v Vipavski dolini zgradili 283 kilometrov namakalnega sistema, ki bi se razprostiral na 8600 hektarjih površin. Takrat so napovedovali, da bo Vipavska dolina postala slovenski zelenjavni vrt. Toda vse je ostalo več ali manj le pri besedah in raziskavah.