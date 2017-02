Slovenska vrsta je tradicionalni februarski termin za prijateljske tekme izkoristila za turnir evropskega izziva v Katovicah, kjer si je prejšnjo pomlad priborila vnovičen vizum za SP elitnega razreda. Na Poljskem se bo pomerila z gostitelji, Italijani in Ukrajinci, selektor Zupančič pa bo priložnost ponudil številnim mlajšim, ki bodo jedro članske vrste šele čez nekaj let.

Turnir v Katovicah bo tudi zadnji test pred začetkom daljših priprav na letošnje prvenstvo, ki bo maja v Parizu in Kölnu. Ker na Poljsko ni odpotovalo več kot deset nepogrešljivih reprezentantov zadnjih let, Zupančič ne bo mogel uigravati postave za majski vrhunec sezone. Tokrat bodo akcijo izpustili četverica iz ruske lige KHL (Jan Muršak, Rok Tičar, Robert Sabolič, Žiga Jeglič), manjkajo pa tudi branilci Blaž Gregorc, Mitja Robar, Sabahudin Kovačevič, napadalca Žiga Pance, Ken Ograjenšek, vratar Gašper Krošelj… Selektor pravi, da se je za pomladitev izbrane vrste za turnir odločil načrtno, saj ima februarja edino priložnost v sezoni, da preizkusi novi val hokejistov. »Gre za specifično obdobje, saj gredo tekmovanja po Evropi h koncu ali pa se klubi pripravljajo za nastope v končnici. Če bi igrali z najmočnejšo postavo, bi bil to pravi test pred prvenstvom, tako pa bom minute na ledu enakomerno razporedil med vse. V Katovicah ne bomo za vsako ceno lovili ugodnega rezultata. Namen je predvsem videti, česa so fantje sposobni,« je pojasnil Nik Zupančič.

Slovenija si je kot vnovična udeleženka zimskih OI naložila odgovornost, da se prizadeva za čim uspešnejše predstave. Čez tri mesece si bo na svetovnem prvenstvu po več kot desetih letih znova poskušala zagotoviti obstanek med šestnajsterico najboljših reprezentanc sveta, kar je bil cilj tudi v obdobju Matjaža Kopitarja na slovenski klopi, a izbrani vrsti nikdar ni uspelo uresničiti cilja. Kajpak se tudi Kopitarjev naslednik Zupančič že spogleduje z mikavnim pariškim izzivom, ki bo po uspešno opravljenih kvalifikacijah za OI 2018 tudi zanj posebna preizkušnja. »Malo me skrbi, ker bodo nekateri reprezentanti že čez nekaj dni sklenili klubske obveznosti, zato jim bomo morali omogočiti pripravo na prvenstvo, da bodo ves čas v pogonu,« se zaveda Zupančič, ki bo zaradi dvojne vloge (je tudi trener jeseniških hokejistov) stežka opravljal vse obveznosti. V neformalnem pogovoru nam je povedal, da je skušal za pomoč pri pripravi reprezentance nagovoriti nekdanjega soigralca in sodelavca Iva Jana, a je ta pred dnevi dobil trenersko službo v drugi nemški ligi.

Morda bo Zupančič skupaj s pomočnikom Edom Terglavom v teh dneh v Katovicah našel nove kandidate za ožji izbor reprezentance za majski šampionat, saj med obetavnimi mladimi igralci izstopajo Nik Simšič, Mark Čepon, Miha Zajc, Žan Jezovšek… »Gre za igralce, ki so bili v svojih kategorijah vedno vodilni. Simšič je že nekaj let na Švedskem. Njegov razvoj gre v pravo smer, a me žalosti, da Södertälje ni prav visoko v drugi ligi. Lani je odpadel kot zadnji kandidat za nastop na SP skupine B, zato si zasluži nov vpoklic. Čeprav razmere v Olimpiji niso cvetoče, igralci napredujejo in dobivajo veliko priložnosti,« je še povedal Zupančič, ki bo kapetansko vlogo v Katovicah zaupal napadalcu Janu Urbasu.

Spored turnirja v Katovicah, četrtek ob 16. uri: Italija – Ukrajina, ob 19.30: Poljska – Slovenija, petek ob 16.30: Poljska – Ukrajina, ob 20. uri: Slovenija – Italija, sobota ob 15. uri: Ukrajina – Slovenija, ob 18.30: Poljska – Italija.