Na slovenskih ledenih ploskvah niti v tej zimi ni čutiti vznemirjenja na vrhuncu mednarodne sezone. Olimpija je minuli konec tedna v EBEL resda prijetno presenetila tako Albo kot Gradec, sinoči je sploh prvič v zgodovini v gosteh ugnala še Dornbirn (s 3:2 po kazenskih strelih), a do uvrstitve v končnico bo pot še dolga in naporna. Jeseničani se v alpski ligi ogrevajo za čim boljše izhodišče pred začetkom četrtfinala.

Te dni je bil v obeh največjih hokejskih mestih prvi operativec EBEL Christian Feichtinger. V sredo zvečer si je v Podmežakli ogledal tekmo med Jesenicami in Rittnerjem, pred tem je obiskal tudi Ljubljano in opravil sestanek z županom Zoranom Jankovićem, ki se je v tej sezoni bolj kot kadar koli doslej zavzel za reševanje zapletenega hokejskega vozla v mestu. Še vedno pa ni znano, v katerih tekmovanjih bodo v prihodnji sezoni nastopali ljubljanski in jeseniški hokejisti. Sanje, da bi se tako Olimpija kot Jesenice znova združile pod streho v EBEL, zaradi omejenih finančnih in organizacijskih sposobnosti niso realne. V Tivoliju sicer obljubljajo, da bodo strokovnemu in igralskemu kadru kmalu izplačali vse zaostale plače, a kljub temu je jasno, da tako kilavo poslovanje, ki se vleče iz leta v leto, ne pelje več nikamor. Ravno zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti je Ljubljano nazadnje zapustil reprezentant Nik Pem in se preselil v nemško drugo ligo k nekdanjemu trenerju Olimpije Fabianu Dahlemu. Jeseničan je že šesti hokejist, ki je to zimo predčasno zapustil garderobo slovenskih prvakov, kar veliko pove o stanju duha v ljubljanskem hokeju.

Tradicionalni februarski premor na klubski sceni bo prihodnji teden znova izkoristila članska reprezentanca, ki se bo v torek zbrala na Bledu in se odpravila v Katovice. Na Poljskem jo čaka turnir evropskega izziva proti gostiteljem, Italijanom in Ukrajincem, v sosednjem Gradcu pa bodo Avstrijci gostili precej uglednejše selekcije Slovaške, Norveške in Francije.

Liga EBEL 2. del, spodnji dom Gradec 5 4 1 0 0 18:10 16 Znojmo 5 3 2 0 0 15:14 11 Beljak 5 1 4 0 0 14:20 9 Alba 5 2 1 0 2 17:14 8 Olimpija 5 1 2 2 0 14:16 7 Dornbirn 5 1 2 1 1 9:13 7