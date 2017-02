Čeprav je najbolje gledan Super Bowl v zgodovini (leta 2012) s 114 milijoni gledalcev šele na šestem mestu na seznamu najbolje gledanih športnih prireditev v vseh časov, podatek, da so podjetja za 30 sekund oglasa med njegovim prenosom pripravljena odšteti 5,02 milijona dolarjev, dokaj jasno pove, kaj pomeni finale profesionalne lige ameriškega nogometa.

Čeprav gre za športni dogodek, je Super Bowl torej še mnogo več. V prvi vrsti gre za priložnost za zabavo. Za eno najbolj vročih in ekskluzivnih letošnjega leta je poskrbela revija Maxim, za vstopnico pa so morali povabljenci odšteti med 750 dolarji in 38 tisoč dolarji. Tudi pri vstopnicah za tekmo je bilo treba krepko razpreti mošnjiček. Povprečna cena vstopnice se je gibala okoli štiri do šest tisoč dolarjev, najdražja vstopnica pa je znašala le malce manj kot 75 tisoč dolarjev. Kdor je želel tekmo spremljati iz lože, pa je lahko odštel skromnih 358 tisoč dolarjev.

Sezona NFL se je sklenila, kot se je začela - politično naelektreno Dogodki, ki uspejo privlačiti tolikšno pozornost javnosti, so že od nekdaj privlačni tudi za bolj aktivistične posameznike. Že tekom sezone so prah dvigovale protestne odločitve mnogih temnopoltih igralcev, da zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi Američani ne bodo stali ob igranju himne, po izvolitvi Donalda Trumpa pa so se pojavile dodatne skrbi o politični agitaciji med najbolj gledano ameriško prireditvijo. Odločitev, da tradicionalni šov ob polčasu priredi politično zelo zgovorna pevka Lady Gaga, se je vodstvu lige v zadnjih dneh verjetno zdela še posebej riskantna. Spomin na škandalozno leto 2004 je namreč še precej živ. Takrat je, glej ga zlomka, ravno v Houstonu Justin Timberlake razgalil bradavičko Janet Jackson in poskrbel za strašen škandal. Vendar Lady Gaga je bila tokrat sprejemljivo krotka in gledalcem ponudila predvsem vizualni in glasbeni spektakel.

Trumpisti za Patriote, progresivci za Atlanto K politizaciji dogodka pa so svoje dodali glavni akterji. Lastnik ekipe New England Patriots Robert Kraft je namreč znan prijatelj Donalda Trumpa. Trumpov podpornik je tudi glavni trener moštva Bill Belichick, podporo Trumpu pa je že med kampanjo javno izrazil tudi podajalec Patriotov Tom Brady. Ta je sicer zelo zadržan glede deljenja osebnih stališč v javnosti, no, v slačilnici je pred kamerami kot eden prvih vseeno nastavil znano rdečo kapo z napisom Trumpovega slogana »Naredimo Ameriko zopet veliko!« in tudi javno povedal, da bi bilo super, če bi bil Trump izvoljen. Ker Patrioti in Atlanta nimata hude zgodovine rivalstva, so se linije privržencev v zadnjem tednu zarisale predvsem po tej liniji. Ekipa iz večinsko črnskega mesta pa je postala veliki up razžaljenih ameriških progresivcev. Za nameček je met kovanca ob začetku tekme pripadel močno bolnemu nekdanjemu predsedniku ZDA Georgu Bushu starejšemu.